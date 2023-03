Video: Luisa Fernanda W impactó al mostrar su abdomen posparto

La generadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W, es una de las mujeres más activas de las redes sociales. Su cuenta de Instagram es una de las más seguidas por los cibernautas. Allí suma 18,4 millones de seguidores con los que diariamente interactúa a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W narró la mala noche que pasó sola con sus dos hijos, Máximo y Domenic, en su casa de Bogotá. Foto: Instagram

Junto con Pipe Bueno, conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Viven juntos hace tres años y son padres de dos hijos, Máximo y Domenic. Los pequeños suelen generar ternura entre los internautas.

Así luce Luisa Fernanda W, cinco meses después del parto

El 27 de octubre del 2022, la paisa dio a luz a su segundo hijo con el cantante de música popular. A través de sus redes sociales, han documentado cómo ha sido su experiencia como madre. De hecho, en los últimos días contó que el bebé estaba hospitalizado en una clínica en Bogotá por una fuerte gripa que le dio que le ocasionó una tos.

Durante su paso por la clínica, la antioqueña aprovechó para interactuar con sus seguidores en los ratos que le quedaban libres, mientras cuidaba a su hijo. Este fin de semana activó la ‘cajita de preguntas’. Allí escribió “foto o video de”, para que los usuarios le dejaran las posibles opciones.

Una de ellas fue “de tu abdomen en este momento”, así que Luisa no tuvo problema y en lo que parecía ser uno de los baños del centro médico, mostró cómo luce, cinco meses después de dar a luz. “Hoy estoy cumpliendo cinco meses posparto y pues llevo cinco meses comiendo dulce jaja hace cinco días lo dejé y aún no he hecho ejercicio como me gusta. Pero lo importante es que estoy saludable”, escribió junto al video que posteó.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues los cibernautas no pasaron desapercibidos que la influencer había recuperado tan rápido su figura. “Divina como siempre”, “estás hermosa”, “tienes un cuerpo muy lindo”, “no parece que hubieras tenido dos hijos”, “se recuperó demasiado rápido”, “qué hace para tener ese cuerpazo”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

Como la misma generadora de contenido lo ha revelado, generalmente suele tener una buena alimentación, de la mano de la disciplina con el ejercicio, para conservar su figura.