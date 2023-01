Foto: ¿Melissa Martínez reaccionó ante la foto de Matías Mier y Valentina Rendón?

Aunque ya están separados,, Melissa Martínez y Matías Mier siguen dando mucho de qué hablar. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado una declaración oficial sobre su divorcio, pero en redes sociales se ha especulado sobre los verdaderos motivos de la ruptura. El principal, al parecer, se habría dado por una infidelidad del futbolista hacia la presentadora.

Melissa Martínez y Matías Mier se separaron hace unos meses. Foto: Instagram - Instagram

Luego de varias semanas de especulaciones, se conoció la identidad de la joven con la que Matías habría engañado a Melissa. Se trata de Valentina Rendón, una periodista que hizo parte de la oficina de comunicaciones del Independiente Santa Fe. Hasta hace unos días no se habían dejado ver juntos, aunque sí daban algunas pistas en sus redes de estar compartiendo el mismo espacio.

Matías Mier y Valentina Rendón juntos

En los últimos días, se hizo viral y se convirtió en toda una sensación, una foto que publicó Rosa Codina, madre del uruguayo, donde aparecen juntos, como toda una familia.

La instantánea generó cientos de reacciones por parte de los internautas. Incluso, algunas amigas de la presentadora de ESPN no se quedaron calladas y criticaron no solo al futbolista, sino también a sus papás, por no haber respetado la relación que tuvo con Melissa.

Reacción de Melissa Martínez

Desde que se conoció la noticia de la separación y, posteriormente, la identidad de Valentina Rendón, la periodista de 36 años no se ha referido al respecto. Aparentemente, ha lanzado algunas indirectas a través de sus redes sociales hacia su expareja, pero ha preferido guardar silencio.

Después de viralizarse la foto de Matías con Valentina, algunos internautas estaban a la espera de la reacción de la presentadora, quien, hace poco, publicó una foto en sus redes sociales, donde aparece con un ramo de flores en sus manos.

Lo que terminó llamando la atención de los internautas fue la canción de fondo con la que acompañó la imagen. Se trata de Flowers, de Miley Cyrus, tema que le quitó el primer lugar de reproducciones a la nueva canción de Shakira y Bizarrap.

En esa canción, Miley también le habría enviado algunas indirectas a su ex. En algunos apartes de la canción, la artista expresó:

A juego con las rosas que dejaste

Sin remordimientos, sin arrepentimientos

Perdono cada palabra que dijiste

No quería dejarte

No quería luchar

Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo

Puedo comprarme flores a mí misma

Escribir mi nombre en la arena

Puedo hablar conmigo misma durante horas

Decir cosas que no entiendes

Algunos internautas creen que Melissa Martínez le estaría enviando una indirecta a Matías al poner de fondo esa canción, pues, casualmente, tiene las flores en sus manos.