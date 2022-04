“Mi piernas se ponen completamente tiesas”: La Segura fue dada de alta

Natalia Segura es una reconocida influencer colombiana que, actualmente, ha sido protagonista de varios titulares en los medios de comunicación y redes sociales pues se ha enfrentado a algunos problemas de salud que la han llevado directo a la clínica.

Te puede interesar: “Casi me mata”: La Segura fue nuevamente hospitalizada. Esto fue lo que le pasó

Hace unos meses fue intervenida quirúrgicamente para que le fueran retirados los biopolímeros de su cuerpo. Luego, hace unos días, ingresó de nuevo al hospital para tratarle una intoxicación producida por un medicamento formulado para calmar un fuerte dolor, específicamente, un trauma raquimedular, una de las secuelas que le quedaron luego de haber sido impactada por dos balas, en un incidente que ocurrió hace unos nueve años. El suceso, que afectó su sistema nervioso central, y los efectos adversos que ha causado en la salud de la influencer preocupan a sus familiares, amigos y seguidores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La Segura fue dada de alta

En las últimas horas, la generadora de contenido posteó un video en su cuenta de Instagram, donde tiene 8,2 millones de seguidores, contándole a sus fanáticos que ya había salido del centro asistencial. “Ayer salí de la Clínica. Gracias de verdad por tanto amor, por cada mensaje bonito que me han enviado, por acompañarme estos seis meses tan duros de mi vida. No sé qué hubiera sido sin Dios, sin ustedes, sin mi familia y sin amigos ... esos que se quedaron conmigo sin importar nada”, dice la publicación que, además, está acompañada por un clip donde aparece caminando con mucho esfuerzo.

“Increíble cómo me está pasando a lo que más le tenía miedo en la vida (PERDER MIS PIES, LA MOVILIDAD O CUALQUIER COSA QUE LOS PUDIERA AFECTAR). El dolor que he sentido estos seis meses sólo lo podría entender yo … sumándole a esto que me intoxiqué con un medicamento, el cual hace que mis piernas se pongan completamente tiesas TODO EL TIEMPO”, explicó. Además, manifestó su deseo de que su sistema nervioso central se acomode poco a poco para entender por qué Dios le ha permitido vivir esta experiencia tan difícil en su vida. “Es algo con lo que he tenido que vivir durante estos 9 años de mi vida, y solo me pasaba por momentos, pero con esto se me descontroló todo el sistema nervioso central y hace que no pueda caminar bien todo el tiempo … ya no cuestiono a Dios por esto, ahora le pido a él que me muestre su propósito para entender todo esto”.

Te puede interesar: “Quisiera saber qué hago mal”: Kika Nieto reacciona entre lágrimas ante críticas

Sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo, animándola a que muy pronto saldrá de esta situación. “Eres una guerrera y de esta tambien vas a salir triunfante con la ayuda de Dios”, “ojalá salga de eso pronto y mejore muchas cosas”, “pronta recuperación”, “Dios te guarde”, “saldrás de esta”, comentaron los internautas.