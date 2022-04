“Casi me mata”: La Segura fue nuevamente hospitalizada. Esto fue lo que le pasó

Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, es una de las influencers colombianas más comentadas en el mundo digital. Durante los últimos meses se ha convertido en tendencia por su delicado estado de salud, pues ha tenido que ser intervenida por los biopolímeros encontrados en su cuerpo.

Ahora, nuevamente la influenciadora se encuentra hospitalizada luego de haberse intoxicado con un parche que le habían recetado para disminuir los dolores crónicos que la aquejan desde hace varios años, como consecuencia de una bala perdida y que casi la deja inválida. Sin embargo, lo que le calmaría esos dolores, terminó intoxicándola. Según relató, los síntomas fueron demasiado fuertes. “¿Ustedes se acuerdan del parche del que les hablé en estos días que me habían mandado para el dolor crónico? Casi me mata. Me dieron todos los síntomas adversos, todas las malas reacciones que puede tener un medicamento. Tengo un pie más hinchado que el otro”, dijo.

Asimismo, relató con detalle cómo empezó a presentar, hasta que, finalmente, tuvo que acudir a urgencias. “Desde el sábado sentía mis piernas súper pesadas y tiesas. Como las tenía tan rígidas no podía ni caminar. Además, comencé a tener espasticidad en la vejiga, es decir, no podía orinar. También tuve vómitos y mareos”, afirmó.

‘La Segura’ fue recluida en el centro médico el pasado martes. “Yo ya no sé si reír o llorar con esta película inagotable. Dios mío, ¿qué es esto?”, dijo en un video que terminó volviéndose viral en las diferentes plataformas digitales.

La Segura después de los biopolímeros

Hace pocos días, la influenciadora publicó una imagen de cómo quedaron sus glúteos luego de su intervención. En el copy de la publicación escribió: “Sobreviviente”. Sus seguidores y amigos más cercanos le dejaron mensajes de apoyo y halagaron su fortaleza y belleza.