Murió estrella de La ley y el orden UVE, Richard Belzer, el famoso Munch

Richard Belzer en “La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”. Foto: Universal Television

Richard Jay Belzer, tenía 78 años y se había convertido en una de las personalidades más destacadas de la comedia y el drama de la televisión estadounidense. Su rol más destacado fue sin duda el agente John Munch en la serie La ley y el orden UVE que se prolongó por varias décadas.

Belzer había nacido en Bridgeport, Connecticut en medio de una familia disfuncional donde reveló fue víctima de violencia, por parte de su madre. La señora lo golpeaba a él y a su hermano, Len. “Mi cocina fue la habitación más difícil en la que he trabajado”, le dijo Belzer a la revista People en 1993, año en que empezó a popularizarse su rol de detective, inicialmente en la serie Homicide: Lige on the Street. Posteriormente formó parte de La ley y el orden con el mismo rol, que, a Dick Wolf, el productor, le había encantado.

Volviendo a sus inicios, Belzer había debutado en stand up comedy en Nueva York en 1972. Luego estuvo en cine en Catch a Rising y The Groove Tube.

Además de la serie de víctimas especiales, Belzer hizo apariciones en otras producciones como The Flash, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, South Park y The Wire.

¿Dónde y de qué murió Richard Belzer?

Richard había dejado de estar en la mítica serie en 2016. Residía en Francia junto a sus perros y su compañera sentimental. Aunque ni sus amigos ni su familia han ahondado en las causas de su muerte, al parecer, fue un fallecimiento por quebrantos de salud, ya que tenía algunas complicaciones a causa de su edad.

Con su muerte algunos de sus compañeros de la serie La ley y el orden se manifestaron.

“Richard trajo humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos lo echaremos mucho de menos”, dijo Bill Scheft a Variety.

“Adiós mi querido, querido amigo. Te extrañaré, tu luz y tu visión eran singular en este extraño mundo. Me siento bendecida de haberte conocido y adorado y trabajado contigo, codo con codo, durante tantos años. Qué suerte tienen los ángeles de tenerte. Ya puedo oírlos reír. Te quiero mucho, ahora y siempre”, escribió Mariska Hargitay, la estelar de La ley y el orden.

“Cualquiera que haya tenido el placer de ver a Richard Belzer interpretar al Det. John Munch, ya sea en ‘Homicide’ o ‘Law & Order: SVU’, durante más de cuatro décadas nunca olvidará cuánto habitó a ese amado personaje para hacerlo suyo. Su profesionalismo, talento y dedicación al oficio lo convirtieron en un pilar en la industria. Pero fue su humor, compasión y corazón amoroso lo que lo convirtió en una familia. Nuestras condolencias a sus seres queridos mientras nos unimos a ellos en el duelo por su pérdida, pero también en la celebración de su memoria”, escribieron NBC y Universal en una declaración oficial.

“Richard “The Belz” Belzer. Un alma hermosa, un apuesto vestidor, con el espíritu de un niño. Nunca conocí a nadie como él, y nunca lo volveré a ver. Tus últimas palabras han ayudado a que tu fallecimiento sea más fácil de tomar”, escribió Chris Meloni otra de las estrellas de UVE.

