Natalia Durán revela cómo perdonó a su padre abusador. “Sentí compasión por él”

Hace unos días la actriz Natalia Durán sorprendió a sus seguidores con un video en el cual reveló aspectos desconocidos de su vida. Contó cómo ha sido su lucha contra el síndrome de Asia, su proceso desde que supo que tenía cáncer de tiroides y reveló que en su caso tuvo problemas para aceptar su cuerpo, lo cual derivó en la decisión de ponerse implantes mamarios que le ocasionaron el síndrome de Asia y posteriormente, el cáncer. También dejó al descubierto que su falta de autoaceptación se debía al abuso sexual que sufrió, de parte de su padre biológico, a quien dejó de ver cuando era una niña. Natalia habló en primicia para la edición de revista Vea, que circula desde este viernes 8 de abril. En dicha entrevista cuenta cómo el abuso marcó su vida, sus relaciones de pareja, cómo ha encontrado sanación, lo que sigue en su tratamiento y sus expectativas. También se refirió al proceso con el cual perdonó a ese padre biológico: “Sentí compasión por él”, dijo la actriz.

El comienzo de cáncer de Natalia Durán

Hace algo más de un año la actriz y modelo Natalia Durán recibió la noticia más fuerte que haya podido recibir: tenía cáncer. Es el instante más difícil que recuerda haber enfrentado: “Fue ese día a las 9 a.m. que me dijeron por teléfono ´su examen es crítico. Tiene cáncer´. Es un golpe de la muerte directo a la cabeza diciendo aquí estoy”, eso ocurrió cuando la actriz estaba indagando sobre el síndrome de Asia, que padecía, pues llevaba casi 10 años presentando síntomas y su salud se había deteriorado. Tenía problemas cognitivos para expresarse, aprenderse los libretos y experimentaba cansancio. Todo por cuenta de esta enfermedad autoinmune ocasionada por las prótesis mamarias con las que llevaba 15 años. “A mí esa noticia del cáncer me cogió en la inmunda. Tenía anemia ya gravísima, no tenía reservas de hierro. Estaba en el momento más bajo de mi salud mental física y emocional. Tenía ataques de pánico por la anemia, porque no tenía oxígeno en el cuerpo. Cuando me dijeron eso, mi ritmo cardiaco se puso mal, empecé a sudar, no sabía cómo gestionar esa adrenalina que sentía, que te abruma. Dije: ¿qué hago con esta información, es como si viniera una ola de diez metros que te confunde y salí corriendo y se lo dije a mis hijos… tengo cáncer y al ver la reacción de ellos”. Pero ver la reacción de sus hijos a quienes se les vino el mundo encima con la noticia hizo que Natalia sacara fortaleza, que aún no sabe le llegó, y les dijo que iban a luchar y harían lo necesario para seguir adelante.

