“No teníamos para comer”: Ivonne Gómez, de ‘Arelys Henao: canto para no llorar’

Ivonne Gómez es una bumanguesa que llegó a Bogotá con una maleta prestada y una bolsa negra con su ropa. Venía a luchar por sus sueños, alcanzando más de lo que ella imaginó. Aunque Ivonne Gómez agradece a Dios por todo el proceso que vivió para llegar a donde está, no esconde que su historia pasó por años de escasez económica. “No me tocó nada fácil. Vengo de una familia humilde. Luego de la separación de mis padres, mi mamá salió a trabajar y muchas veces no teníamos para comer. Por un tiempo vivimos donde una tía porque su casa estaba cerca del colegio y así no teníamos que pagar bus. Nunca llevábamos plata para el descanso, a veces yo llegaba a estudiar sin almuerzo. En vacaciones íbamos donde otra tía que tenía una empresa de ropa donde le ayudábamos en todo y ella en diciembre nos daba la ropita”.

Algo que recuerda la actriz es que en casa, así no sea intencionalmente, le cortan las alas y limitan los sueños. “Normalmente, cuando uno sale del colegio le preguntan qué va a estudiar. A mí nunca me lo preguntaron. Lo único que me decían era en qué iba a trabajar. Así que inicié desde joven esa búsqueda laboral”.

Comenzó a trabajar en su natal Bucaramanga, pero luego llegó una noticia inesperada: estaba embarazada. “Tenía que conseguir para dos y me di cuenta que en mi ciudad las oportunidades eran pocas y no quería que mi bebé viviera una niñez como la mía”. Pidió la visa para Estados Unidos con el propósito de viajar y quedarse como ilegal y tener un mejor futuro, pero le negaron el documento. Así que Bogotá apareció en sus planes. “Con un bolso prestado y una bolsa de basura donde llevaba mi ropa llegué a la capital, donde no conocía a nadie”.

Lo más triste no fue la soledad o el frío, sino alejarse de su bebé. Trabajó varios años en un banco, fue modelo de protocolo, en conciertos, degustaciones y almacenes de ropa. Ese trasegar la llevó a una agencia de extras para novelas de televisión y su vida cambió. “Siempre tuve el bicho de la actuación, pero jamás pensé que se me fuera a dar en realidad”. Estuvo en varias producciones y decidió que esta era su pasión. “Conocí a un mánager y luego de una prueba me incluyó en su book. Me di cuenta de que necesitaba prepararme un montón. Tomé talleres que me ayudaron en mi formación”. De ahí en adelante todo fluyó. Mis primeros personajes fueron en Tu voz estéreo. Siempre he dicho con mucho amor que soy graduada del programa, donde empecé con personajes pequeñitos y terminé siendo la protagonista de varios capítulos”. Siguió Mujeres al límite, Francisco el matemático, El Bronx, Las muñecas de la mafia, Distrito salvaje y Amar y vivir, entre otras. Pero su historia continúa. “Quisiera darse la oportunidad de viajar a Europa, a España, específicamente, y trabajar allí como una actriz latina”.