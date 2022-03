La dolorosa enfermedad que enfrentan Laura Acuña y Ana Karina Soto

Ana Karina Soto y Laura Acuña son dos de las presentadoras más queridas del país. Actualmente, Ana Karina es presentadora de Buen día, Colombia, el programa matutino del canal RCN y Laura hace parte de Sábados Felices y de La sala de Laura Acuña, programa transmitido en su canal de YouTube.

Te puede interesar: El drama de Ana Karina Soto y su esposo tras hackeo y robo de videos íntimos

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué es la endometriosis, la enfermedad de Laura Acuña y Ana Karina Soto?

Las famosas contaron que desde hace un tiempo padecen endometriosis, una delicada enfermedad que causa fuertes dolores menstruales y que puede incluso, generar infertilidad. Según Mayo Clinic, una revista especializada en temas de salud, la endometriosis es un trastorno doloroso que, generalmente, afecta los ovarios y las trompas de falopio, produciendo mucho dolor abdominal.

Hace un tiempo, la presentadora Laura Acuña dio una entrevista con La W Radio y allí explicó cómo ha enfrentado dicha enfermedad. “Se llama endometriosis y a raíz de mi experiencia encontré que muchas mujeres la padecen. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería, porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero no es una enfermedad terminal, por decirlo así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece”, afirmó. Asimismo, reveló que esa enfermedad le impidió por un tiempo ser madre. “Lloraba todos los meses. Fueron 3 años y medio sintiendo envidia con cada mujer que podía tener bebé y yo no. Era una frustración, esa sensación de frustración es muy grande, pero cuando decidí ‘botar la toalla’ llegó Helena. Al comienzo, no lo creía porque siempre era falsa alarma”.

Por su parte, Ana Karina reveló que, además de padecer endometriosis, también le descubrieron adenomatosis, razón por la que no pudo estar recientemente en el cumpleaños de Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz. “Ese día estuve bastante enfermita, ustedes saben que tengo un problema de endometriosis y adenomiosis, y justo ese día no estaba en condiciones de salir de la casita”, puntualizó.

Te puede interesar: Laura Acuña revela detalles de su divorcio con Camilo Montoya