Paquita la del Barrio empeora su salud, confirma su mánager. Esto se sabe

Nuevamente la salud de la cantante mexicana Paquita la del Barrio es noticia, así como lo que ocurrirá con los recitales que tiene pendiente la exitosa artista.

La intérprete de Paquita la del Barrio está delicada de salud Foto: instagram

Hace un año exactamente las noticias revelaban que la cantante de 75 años tenía serios problemas de salud que la obligaron a suspender los conciertos. En aquella época, se supo que la situación tenía que ver con los dolores del nervio ciático que la han acompañado durante años y se vieron aumentados por algunas caídas. La artista que recibió tratamiento y reposo durante seis semanas regresó a los escenarios a mediados del 2022. En 2021 también tuvo quebrantos importantes de salud. En octubre de ese año fue internada debido a una neumonía y trombosis pulmonar.

Aquí más historias de vida que son tendencia Pierce Brosnan tuvo una triste infancia. Léela aquí Pierce Brosnan, mundialmente conocido por ser James Bond en varias cintas, enfrentó difícil niñez. En su adultez la muerte lo ha rondado varias veces. Lee cuál fue la dura infancia de Pierce Brosnan Abandono, orfandad y bullying. La dramática y desconocida niñez de Pierce Brosnan Entérate cómo se arruinó Marcelo Cezán El presentador de Bravíssimo, Marcelo Cezán, confesó cómo sus excesos lo llevaron a la ruina por deuda millonaria. Aquí la impactante historia Entérate cómo cayó en la ruina Marcelo Cezán Marcelo Cezán reveló cómo cayó en la ruina económica

Paquita la del Barrio racae en su salud

Ahora ha trascendido que los dolores para Paquita han regresado y con mayor intensidad que en febrero pasado que tuvo que cancelar conciertos. Ha sido el mismo mánager del artista, Francisco Torres, que empleó el término “empeorado” para referirse a la salud de su representada.

También te puede interesar: Diego Guauque: tener cáncer y seguir optimista. Así lo logra el periodista de Séptimo día

También se supo que fue llevada de emergencia a un centro clínico de México. Torres reveló que antes de la crisis, Paquita estaba alimentándose y durmiendo poco: " Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana. Traía mucho ese desequilibrio”, esto le había ocasionado úlcera. Después de ser ingresada la situación ha mejorado y se estima que siga el tratamiento por un mes más. " Se incluye oxigenación 24 horas y eso es parte de que ayude en todo, todo ese descanso que ella está tomando”, contó Francisco quien también dijo que la artista está durmiendo mejor. “Ahorita está durmiendo a sus horas, cosa que me da mucho gusto. Está comiendo sus tres veces al día, que ella ya no lo venía haciendo”.

Sobre los conciertos, que la artista seguirá dando en silla de ruedas, el mánager reveló que “el público lo entiende, que su voz sigue intacta y que lo que ella transmita al público, así sea sentada, es lo que más importa en este momento”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Desplazarse en la silla no ha sido tarea fácil para Paquita, pero en vista de su dificultad para caminar por sí misma ha hecho empeño en la tarea de manejarla. “Poco a poco hemos ido implementando el perderle el miedo a la silla de ruedas”.

Sobre las noticias falsas de su supuesta muerte, el representante compartió que ella se divierte pues planea seguir muchos años cantando.