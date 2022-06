¿Por qué lloró Alex Campos? El abandono de su padre, la muerte de un hermano y más

El cantante Álex Campos pasa por un momento de gloria y proyección internacional. El bogotano que en febrero pasado se marchó del país y ahora reside en Houston, Estados Unidos, es un ejemplo de constancia en la vida artística y disciplina. Ahora tiene en su haber varios Grammy Latino, que lo ubican como el intérprete góspel más importante del país, no obstante, como suele suceder no siempre todo ha salido como lo ha esperado.

Hace un tiempo revista Vea charló con el cantautor sobre los momentos más importantes de su vida, esos que lo han marcado y que le han producido lágrimas y habló sin tapujos al respecto.

LAGRIMAS DE DOLOR Y DE FELICIDAD

Lo primero que Alex resalta cuando habla de esos momentos cruciales es el que vivió cuando apenas era una adolescente. “Cuando me encontré con Dios, fue a los 12 años de edad, y todo cambió. Tuve mi primera conversación y le dije que si era real y existía tomara el lugar de mi papá que se había ido de la casa, llevo 28 años de la mano de Dios desde ese día”. El instante que lo hizo llorar de felicidad lo tiene latente en su mente. “Cuando me casé con mi esposa lloré de felicidad y cuando nació mi hija mayor Juanita, igual”.

Los momentos difíciles también han sido varios e inolvidables. Recuerda la gran tristeza que vivió cuando su hermano de apenas 16 años murió a causa de un derrame cerebral. “Eso nos generó dudas, preguntas, pero también hizo parte del proceso”. También en aquella charla con Vea, vino a su mente cuando tuvo es primera novia con la que rompió y vivió una difícil etapa, pero tal vez la más fuerte que ha tenido que pasar es la partida de su padre quien no se entendía con su mamá y decidió dejar el hogar. “Lo recuerdo, pero ya con un corazón sano, ya no se traduce en tristeza, si hubiera podido evitar algo, sería eso, pero sé que era necesario vivir eso como familia”.

ÁLEX CAMPOS, EL HÉROE DE SU FAMILIA

Precisamente esta experiencia lo marcó y le enseñó tanto que su prioridad es ser el héroe de su familia siempre, admite que pese a las diferencias que ha tenido con su esposa Natalia, jamás ha pensado en huir. “He tenido situaciones difíciles con mi esposa, el que esté casado y diga que no, es falso y le doy gracias porque como soy persona de fe y un hombre corro a Dios. Hoy en día es fácil votar el matrimonio, pero Dios te ayuda a hacer feliz a la otra persona no solo a ser feliz tú mismo. A veces vienen esos pensamientos de repetir la historia, pero algo a tu corazón te recuerda y digo Dios, toma control. Yo Corro a Dios no corro de la casa”. Con Natalia precisamente imagina el momento esperado y culmen de su vida. “Quiero estar con ella tomados de las manos ya arrugadas y viendo a nuestros hijos con sus esposos e hijos y dejando un legado de amor de fe, eso quiero, más que una carrera musical”.

También es consciente de que las tentaciones son pan de cada día ha optado por ir acompañado de su esposa y sus hijos a sus viajes. “A las giras largas me llevo a la familia, mis hijos tienen home school. Lo hago porque mi responsabilidad son mis hijos y ellos necesitan a su papá ahí. Hay tentaciones todo el tiempo y obviamente he tenido un cuidado especial y me pongo límites para no cruzarlos y para no permitirme cosas indebidas ando rodeado de amigos que me cuidan y mi esposa igualmente busca la forma de protegerme. Por ejemplo, para mis redes sociales, tengo un equipo de gente que las maneja e interactúo. Las tentaciones se manejan al mantenerte bien rodeado”.

Profesionalmente, en aquella charla, Alex reveló que aspira a grabar un día con Juan Luis Guerra.

