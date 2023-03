Premios Óscar 2023: Austin Butler subió de peso y enfermó por ‘Elvis’

Austin Butler obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor Cine- Drama y el Bafta como Mejor Actor por Elvis, filme sobre Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, quien falleció el 16 de agosto de 1977, en Memphis, a los 42 años. Durante la filmación, el actor, nacido en Anaheim, California, vivió varios episodios límite que pusieron en riesgo su salud. Butler contó que de tanto repetir una escena perdió la voz en medio del rodaje, “estuve en descanso vocal por un par de días y después pude volver”. El artista, de 31 años regresó con tanto ímpetu, que no volvió a tener una sola novedad física, pero todo cambió el último día de trabajo, según le contó a People. “No enfermé en ningún momento durante todo el rodaje, pero el último día de filmación cuando terminé, paré en la sala de emergencias”.

Austin Butler colapsó el último día de rodaje de ' Elvis'. El esfuerzo físico lo llevó a urgencias. Foto: Getty/ Instagram

Ese día despertó a la madrugada, sintiendo mucho dolor. Después de varios análisis, se determinó que había contraído un virus, tenía síntomas de apendicitis y tuvo que permanecer una semana en cama.

Austin Butler: así subió de peso para ‘Elvis’

Butler, que exigió al máximo su cuerpo durante el rodaje, también debía aumentar de peso y eligió ‘una dieta’ para verse como Elvis. Varias veces al día consumía un batido que incluía mantequilla, helado y leche entera. Esta preparación, que implementó luego de enterarse que Ryan Gosling la habría usado y logró engordar 27 kilos para un papel, la complementó con donas. “Es divertido durante una semana, pero luego te sientes fatal contigo mismo”.

¿Qué pasó entre Austin Butler y Vanessa Hudgens?

El protagonista de Elvis y la actriz de High School Musical mantuvieron un romance que duró 9 años y terminó en 2020, aunque ninguno de los dos se refirió a las causas de la ruptura, que fue inesperada, pues se rumoraba que Vanessa ya lucía anillo de compromiso. Butler reconoció que su pareja fue determinante en el éxito que tiene actualmente, pues según le dijo a Los Ángeles Times, “ella tuvo esta especie de momento de clarividencia. Le debo mucho por creer en mí”. El californiano salió también con Lily-Rose Deep, la hija de Jhonny Deep y ahora está vinculado románticamente con la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.

