Ricardo Montaner, Evaluna y Camilo y sus millonarias cifras de ganancias

Ricardo MOntaner junto a sus hijos Mau&Ricky y Evaluna y su yerno Camilo Foto: Cortesía prensa artistas

Ricardo Montaner no solo se consolidó como uno de los más famosos intérpretes latinoamericanos también ha amasado una fortuna importante y sus descendientes le siguen los pasos. Camilo y Evaluna ya tienen un buen capital mientras que Mau y Ricky comienzan a amasar el suyo.

LA FORTUNA DE RICARDO MONTANER Y SU CLAN

40 millones de dólares estima la revista Neth Worth es la fortuna que posee el cantante nacido en Argentina, pero nacionalizado venezolano y ahora residente en Estados Unidos Ricardo Montaner.

25 millones de discos ha vendido el intérprete de La Gloria de Dios y Tan enamorados a lo largo de cuatro décadas de carrera. Algunas de sus canciones son consideradas clásicos.

15 millones de suscriptores tiene Camilo, el esposo de Evaluna y padre de Índigo, en su canal de Youtube, lo cual le genera dividendos sustanciosos.

8,8 millones de dólares estima Statsmash que recibe Camilo por sus cerca de 5,6 billones de reproducciones de su canal Youtube al año.

641 mil dólares se estima ha ganado Evaluna gracias a las cerca 600 millones de reproducciones que ha logrado en su canal de Youtube. Allí tiene cerca de 4 millones de seguidores.

118 mil dólares es el cálculo que se estiman reciben Mau y Ricky, dos de lo hijos de Ricardo Montaner, por sus reproducciones en el canal de YouTube. Allí tienen 2,7 millones de seguidores.

33 años de casados llevan Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez. La pareja se ha casado seis veces, pues cada cinco años renuevan los votos o se vuelven a casar. La última vez fue en el 2021 y ella escribió: “Hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló”