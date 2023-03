Salvador Pineda, actor de El señor de los cielos, presiente que morirá pronto

Salvador Pineda se convirtió en las décadas del 80 y del 90 en uno de los actores infaltables en las telenovelas de éxito en México. Títulos como Tú o nadie, Esmeralda, Inocente de ti, Guadalupe o La mentira lo incluyeron como su antagonista. EL actor mexicano ha estado en más de 100 producciones a lo largo de su carrera artística de más de 50 años.

Salvador Pineda a comienzos de los 90 junto a Daniela Romo en la novela El camino secreto Foto: Instagram

En febrero pasado cumplió 71 años y no ha sido muy amigo de las entrevistas y las declaraciones. Sin embargo, cuando las da, no se calla nada. Recientemente concedió una entrevista al programa Al rojo vivo, de Telemundo, y evidenció que es un hombre ermitaño por elección, que prefiere la soledad, que no tuvo inclinación por formar una familia y que tiene mala relación con sus hijos. También negó que fuera el padre del hijo de la actriz venezolana Mayra Alejandra, quien falleció hace 9 años y que se hizo conocida en todo el continente por protagonizar Leonela.

Salvador Pineda vive solo en una casa

Para comenzar mostró que vive en una casa en México solo y bromeó que a veces con sus novias, porque ese ha sido “mi único vicio”. También se confesó celoso, pero solitario autodenominándose “llanero solitario”.

Cuando la periodista que lo entrevistó le indagó sobre si en algún momento pensó en casarse o formar una familia se negó rotundamente. “No, es muy aburrido… que a qué hora llegaste, de dónde vienes, por qué; siempre he sido un llanero solitario, el matrimonio es una tradición estúpida”. Aún así también reveló que cuando frecuentó a la actriz venezolana Mayra Alejandra en una ocasión, que estaba ebrio, le pidió matrimonio. La boda no se dio, pero tuvieron encuentros y meses después, ella lo llamó para decirle que estaba embarazada. Negó que el joven Aaron, hijo de la actriz, hoy de 33 años y autista, sea suyo. De ahí que se ha negado a apoyarlo económicamente. Mayra murió a causa de cáncer de pulmón en el 2014.

Por otra parte, indicó que no se lleva bien con sus hijos. Al parecer, serían cuatro y la única con la cual tiene una relación más cercana es con una, que reside Tijuana.

Su decisión de soledad y lejanía de todos es tan fuerte que incluso contó que ha pensado en no heredar a nadie y más bien quemará todos sus bienes: casa, libros y demás. Para él las herencias son más bien un problema, que genera peleas en los beneficiados.

El actor, que sufrió una caída en un restaurante el año pasado, misma que lo dejó profundamente lastimado y limitado en su caminar, hacía parte en ese entonces del elenco de El señor de los cielos en el rol de Julio Zambrana. Telemundo, la cadena productora le permitió grabar en silla de ruedas. Actualmente, la salud del histrión ha decaído y por ello, siente que su vida está llegando al final, se trataría de un presentimiento e indicó que siente la muerte lo está rodeando para llevárselo.

“La muerte es algo que tenemos que enfrentar, y a mí ya me está tocando la puerta. Le digo que se espere un rato, un rato nada más”, dijo con la certeza de que morirá solo, en su casa rodeado de sus libros, de los dragones colgados y los duendes en los que sí cree.