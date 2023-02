Sara Uribe habló de su depresión en ‘Survivor’ del canal RCN: “entré en desespero”

Survivor, la isla de los famosos no es el único reality al que se ha enfrentado la modelo y presentadora Sara Uribe. En el 2012 se dio a conocer en el mundo de la farándula por haber sido la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele, también del canal RCN.

Te puede interesar: Lincoln Palomeque y su nostálgico mensaje. Un recuerdo lo entristeció: “te extraño”

Luego de haberse ausentado durante un tiempo de la televisión, la antioqueña regresó este año como participante de Survivor. Aunque Sara siempre se ha definido como una mujer fuerte y guerrera, este reality de supervivencia no ha sido tan fácil para ella.

Más historias de vida Mary Méndez: la dolorosa herida por su papá biológico: “puedo quedar traumatizada” La presentadora de La Red, quedó huérfana de padre cuando tenía tan solo dos años. Así fue como murió su progenitor. Leer aquí: Mary Méndez: la dolorosa herida por su papá biológico: “puedo quedar traumatizada” Shakira y Oscar Ulloa: la historia que hay detrás de la canción ‘Antología’ Óscar Ulloa, exnovio de Shakira, fue quien la inspiró en Antología, uno de sus más grandes éxitos. Conoce su historia. Leer aquí: Shakira y Oscar Ulloa: la historia que hay detrás de la canción ‘Antología’

¿Qué le pasó a Sara Uribe en ‘Survivor, la isla de los famosos’?

Sara Uribe hace parte de la tribu ‘Amazonas’. En lo que va de la competencia, la modelo ha expresado que no se ha sentido del todo bien, no solamente por las incomodidades que enfrentan en la isla, sino también por su estado emocional que le ha impedido dormir bien. Sus compañeros de equipo, Yina Rose, Margarita Reyes, Valentina Taguado, Marcela Reyes, Paola Usme, Catalina Londoño y Diana Gil, han sido testigo de su situación.

En el capítulo de anoche, Sara reveló que hubo un momento en el que colapsó, pero, afortunadamente, logró superar esa situación. “Me dio un ataque de pánico anoche, no podía respirar, temía que lloviera, que se me apareciera un alacrán, entré en desespero. Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque desde hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte, porque me separé, porque quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero”, confesó Sara Uribe.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sara Uribe en terapia

De acuerdo con lo que relató la presentadora, ha tenido que ser medicada para poder dormir, descansar e incluso, para poder comer. El tratamiento inició hace más de un año, antes de iniciar las grabaciones de Survivor. Afortunadamente, se ha sentido mucho mejor, pero espera que en algún momento su cuerpo no vaya a colapsar de nuevo como sucedió en el reality. “Me bajaron la dosis antes de venir al programa porque ya estoy saliendo del tratamiento, pero no lo he dejado del todo y Dios quiera que no vaya a colapsar”.

Luego del capítulo de anoche, Sara publicó un mensaje en su cuenta de Twitter refiriéndose a ese tema. “La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas”.

Sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de aliento. “Es una enfermedad terrible y sé de propia mano como se sufre con ello, comprensible tu situación por ello, ánimo”, “cuídate mucho hermosa, para adelante con eso”, “eres valiente”.