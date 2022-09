“Si me toca morirme, me voy a morir”: Andrés García dice estar en sus últimos días

Desde hace varios meses, el reconocido actor Andrés García ha registrado, a través de sus redes sociales y su canal de YouTube, que se encuentra delicado de salud, pues padece de varias enfermedades que lo han tenido a punto de morir.

Por segunda vez, Andrés García, actor de El cuerpo del deseo, asegura que está al borde de la muerte. Foto: Getty

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar… Si me toca morirme, me voy a morir”, dijo el actor en el video.

El artista aprovechó para hacerle un llamado a todas las personas para que cuiden su salud y su estilo de vida, pues según él, a sus 81 años, está padeciendo esas enfermedades por el consumo excesivo del licor durante su juventud. “Pensé ‘son historias de nuestros papás, un cuento’ porque nunca conocí a nadie con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo… No les diría que no tomen. Me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Créanme que no es agradable”, afirmó.

¿Qué le pasó a Andrés García?

El actor ha contado en múltiples oportunidades que los médicos le habían advertido muchas veces que dejara de beber tanto pues podría tener serios problemas de salud, pero García no escuchó los consejos y continuó con vida llena de excesos, los mismos que están cobrándole un precio muy alto. “Desde hace muchos años, amigos doctores me recomendaron, porque las parrandas eran de muchos días, ‘bájale, Andrés, porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, dijo en entrevista con el programa De primera mano.

El actor reveló que, algunas veces, ha pensado en quitarse la vida para no continuar con los dolores que lo atormentan. “Me ha pasado de todo y he sobrevivido a muchas cosas... Ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia... La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba… No quiero vivir así. Háblale a la doctora Margarita a ver cómo estamos con la pastilla, y en su momento me la tomo y luego el asunto es si me llevan a cremar o conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”, afirmó.

¿Qué pasó con la herencia de Andrés García?

En un inicio, se conoció que la herencia del actor sería repartida entre sus hijos, su esposa actual, una de sus exesposas, su hermana, y Roberto Palazuelos, sin embargo, al parecer, hace poco García cambió el testamento. Ahora solamente serían su esposa y su hermana las herederas.