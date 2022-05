¿Jennifer Aniston y Brad Pitt juntos otra vez después de 17 años de divorcio?

El matrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston fue uno de los más comentados del mundo del espectáculo. Estuvieron casados entre el año 2000 y el 2005. Casualmente, el divorcio coincidió con el estreno de la película Mr. and Mrs. Smith, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes más adelante, en el 2014 se casaron. Ese romance duró hasta el 2016.

Brad Pitt y Angelina Jolie cuando fueron pareja

En una oportunidad, el actor de Hollywood aseguró en una entrevista con la revista Parade que se separó de Jennifer Aniston porque se sentía aburrido de la relación. Más adelante, se disculpó públicamente con ella y confesó estar arrepentido por sus declaraciones.

Al parecer, Jennifer lo perdonó sinceramente, al punto de afirmar que ahora sostienen una gran relación y son muy buenos amigos, demostrando que ya no existen rencores ni resentimientos.

¿Jennifer Aniston volverá con Brad Pitt?

Tras casi dos décadas del sonado divorcio, se ha hecho tendencia que, posiblemente, la pareja podría volver a reencontrarse románticamente. Sin embargo, seguirá siendo una ilusión para sus fanáticos, pues según le confirmó una fuente al portal ET, la expareja no tiene planes de reavivar su romance. “Brad y Jen siguen siendo amigos. Hablan y tienen una relación agradable, amistosa y cordial. No van a volver a estar juntos, pero se respetan mucho”.

Muestra de la buena relación que sostienen, el actor asistió a la fiesta de cumpleaños número 50 de la actriz de Friends.

