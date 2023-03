Stefany Zabaleta de ‘La Descarga’: edad, dónde nació y su conmovedora historia

El próximo martes 21 de marzo, La Descarga, el templo de la música, llegará a su final. Santiago Cruz, Gusi, Marbelle y Maía escogieron a las mejores voces de sus equipos. Uno de ellos, se llevará el millonario premio.

Mentores de 'La Descarga, el templo de la música'.

La decisión de los mentores de escoger a un solo participante de cada Selección no fue nada fácil, pues todos eran muy talentosos. Sin embargo, la decisión ya está tomada y en unas horas se conocerá el ganador.

¿Quién es Stefany Zabaleta y cuántos años tiene?

Stefany Zabaleta Zolano, es una joven cantante que nació en Barrancabermeja, pero creció en Bucaramanga, Santander. Actualmente tiene 22 años y, aunque fue una de las más jóvenes de La Descarga, el templo de la música, su potente voz cautivó a más de uno. La finalista del reality comenzó a cantar desde que tenía cinco años y lo hacía junto a su padre.

La artista participó en La Voz Teens y Yo me llamo. Esta vez, quiso tener una tercera oportunidad en un concurso musical. Desde su audición, cuando interpretó I Will always love you, de Dolly Parton, la santandereana logró destacarse entre los demás participantes. Finalmente, fue escogida por Santiago Cruz.

Stefany Zabaleta fue víctima de desplazamiento

A lo largo del programa, la participante de la Selección Amarilla tuvo la oportunidad de abrir su corazón y contar su historia de vida. Como muchos de sus compañeros, su vida no ha sido fácil, junto con su familia, tuvo que enfrentar momentos difíciles. Sin embargo, gracias a tantas pruebas, ha logrado salir adelante demostrando todo su talento.

Uno de sus más grandes sueños es regalarle una casa a su familia, lejos del peligro, teniendo en cuenta que, cuando ella era una niña, fueron desplazados de Barrancabermeja debido a la fuerte violencia, y pese a que se mudaron varias veces, siempre intentaban buscarlos. De hecho, su hermano sufrió un atentado que por poco arrebata su vida. “Yo estoy trabajando día a día, ahorrando, para que yo pueda salir y cumplir el resto de sueños de una forma tranquila. A nosotros nos desplazaron de la ciudad de Barrancabermeja hace varios años. Lugar a donde nos mudábamos, lugar que nos iban y nos buscaban. Mi hermano sufrió un atentado donde casi lo matan, nosotros denunciamos, como familia nos unimos y teníamos que alzar la voz. Decidí ponerlo público en mis redes sociales que la situación tuvo tanta acogida que muchas personas del medio se solidarizaron conmigo. Muchas veces, nosotros en una situación de desplazamiento no sabemos qué hacer, por eso quiero comprarles un lugar lejos donde yo pueda salir a trabajar tranquila sin tener que sentir en mi corazón que en cualquier momento puedo perder a mi familia”, relató en una entrevista para el reality de convivencia de Caracol Televisión.