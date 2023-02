Video: Catherine Siachoque conmovió con sentidas palabras: “el dolor más grande”

Catherine Siachoque, la reconocida actriz de Las Juanas, La venganza, Reina de corazones, Sin senos sí hay paraíso, Oscuro deseo, Mujeres asesinas, entre otras, suele mostrarse en sus redes sociales muy feliz con sus proyectos profesionales.

Te puede interesar: El Indio Harin de ‘La Descarga’ recordó la dolorosa muerte de su hermano

Pocas veces habla de su vida personal, aunque sí publica varias fotos y videos con su esposo, el también actor Miguel Varoni, con quien lleva más de 25 años de relación. La pareja suele mostrarse muy enamorada y, por esa razón, es considerada una de las más queridas y sólidas del mundo del espectáculo.

Más historias de vida Bruce Willis ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal Demi Moore, expareja del protagonista de ‘Duro de matar’, brindó detalles de su estado de salud. Leer aquí: Bruce Willis ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal Él es el actor de ‘Los medallistas’ de Caracol Televisión que murió a los 14 años Cristian Mosquera no alcanzó a ver su trabajo en Los medallistas, una serie que muestra la lucha y perseverancia de tres de los más grandes deportistas de Colombia. Leer aquí: Él es el actor de ‘Los medallistas’ de Caracol Televisión que murió a los 14 años

Homenaje de Catherine Siachoque a su hermano

En los últimos días, la actriz publicó un video en su cuenta de Tik Tok que terminó conmoviendo a sus 132 mil seguidores. En el clip, Siachoque puso una foto de ella con un joven a quien identificó como su hermano Juan Jacobo Siachoque y quien falleció en marzo del 2019. De fondo, agregó una voz dedicándole unas emotivas palabras. “¿Que si me dolió tu partida? Fue el dolor más grande e inexplicable que he sentido en mi vida, nunca me di cuenta cuanto podía doler alguien hasta que te fuiste, eres esa persona por la que lloré, lloro y lloraré toda mi vida, porque puedo pedir mil veces que vuelvas, pero jamás va a pasar, no nos podemos encontrar y estar juntos y darte ese último abrazo que nunca te pude dar porque te arrebataron de mi lado”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los cibernautas no dudaron en dejarle mensajes de aliento pues, aunque han pasado más de tres años, para Catherine sigue siendo muy doloroso. “Dios te da la fortaleza que necesitas”, “te entiendo perfectamente, es un dolor muy grande”, “que el Señor Jesús te de mucha fortaleza”, “muy triste pero mucho ánimo”.

¿Qué pasó con el hermano de Catherine Siachoque?

De acuerdo con lo que se pudo conocer, Juan Jacobo fue encontrado sin piso en el apartamento donde vivía en Bogotá. Sus familiares se alertaron por una llamada que él les hizo horas antes, informándoles que no iba a asistir a una cita que tenían ese día a las 4:00 p.m. Al parecer, el hermano de Catherine Siachoque estaba pasando por un duro cuadro de depresión.

Te sugerimos leer: Carlos Velásquez, de ‘La Niña’, murió cuatro veces: “no lo termino de superar”

La actriz no reveló cuál fue la causa de la muerte del menor de los cuatro hermanos Siachoque, quien luchaba por darse a conocer en el mundo de la música y el arte.