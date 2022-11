Video: Marbelle lloró en ‘La Descarga’ al recordar a su madre

La historia de vida de un participante hizo llorar a Marbelle, quien recordó a su madre, María Isbeth Cardona Restrepo, fallecida en el 2002 después de sufrir complicaciones cardiorrespiratorias al someterse a una liposucción. Doña María Isbeth, que fue la mánager de la cantante desde pequeña, acompañó a su hija en la mayor parte de su carrera y le inculcó el amor por el canto.

Las audiciones de La Descarga, el templo de la música, continúan sorprendiendo a los mentores, Santiago Cruz, Maía, Gusi y Marbelle. Los televidentes también han recordado el talento de muchos participantes, quienes luego de haber pasado por las temporadas pasadas de La Voz, Yo Me Llamo y A Otro Nivel, tienen una segunda oportunidad en el nuevo reality de Caracol

Marbelle lloró y habló de su madre en ‘La Descarga’

La cantante de 42 años, exitosa en el género de la tecnocarrilera, no aguantó las lágrimas cuando un participante habló sobre su mamá, Ruby, en su audición. “Gracias a Dios estoy aquí nuevamente y estoy cumpliendo el sueño de alguien más, y es por mi madre. Tuvo cáncer, se sometió a cuatro cirugías y ahora ya está bien. Esto es por ti, mamá”, contó Raymond Céspedes, quien cautivó a los cuatro mentores con su interpretación de la canción de Gilberto Santa Rosa La agarro bajando.

El cartagenero de 26 años dio pie para que otros mentores como Santiago Cruz y Marbelle también hablaran de sus progenitoras. “En mi familia nadie es músico por parte de papá, mi mamá desde chiquito me inculcó la música y nunca estuvo de acuerdo con este sueño, no me tiene que pedir perdón por nada porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y tal vez ella no tuvo la oportunidad, pero ahora gracias a Caracol la estoy viviendo”, contó el concursante.

Marbelle no ocultó sus lágrimas de emoción y abrió su corazón. “”Cumplir un sueño de alguien más, te lo digo porque es la realidad de lo que soy hoy en día, yo cumplí el sueño que mi madre no pudo cumplir y te puedo decir que tu mamá en el fondo está esperando esto, tu realización porque más allá de ser su sueño se convirtió en el tuyo y llegaste al lugar que era, yo creo que aquí vas a hacer grandes cosas y vas a cumplir el sueño de ella también”, contó para referirse a su madre, quien falleció dos meses después de que la cantante tuviera a su hija Rafaella.