Marbelle de ‘La Descarga’, reveló la razón por la que no se fue del país

Hace unos meses, y después de su comentada participación en MasterChef Celebrity, la cantante Marbelle generó miles de reacciones en redes sociales luego de anunciar que se iría de Colombia, aunque en ese momento no dijo exactamente para dónde. Por lo que se pudo conocer, la artista ya había adelantado varias cosas para comenzar una nueva etapa de su vida en otro país.

Te puede interesar: ‘La Descarga’: los ganadores de ‘Yo me llamo’ que no convencieron a los mentores

¿Por qué Marbelle se quedó en Colombia?

El pasado fin de semana, Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz, los mentores de La Descarga, el templo de la música, fueron invitados al programa The Suso’s Show, del canal Caracol. Allí, hablaron sobre su experiencia en el nuevo reality show que ha cautivado a millones de televidentes.

Durante el programa, la intérprete reveló la verdadera razón que la llevó a quedarse en Colombia, después de que les había prometido a sus seguidores que prefería marcharse. “Aquí en Colombia se sufre de lo lindo… Un poco lo que han visto en el comercial fue lo que pasó. Estaba en un aeropuerto de otro país cuando me llamaron para participar en La Descarga”, aseguró.

Te sugerimos leer: Jessica Cediel se defendió de las críticas por cantar: “a mí me gusta”

¿Cuántos años tiene y dónde nació Marbelle?

Además de cantante, la artista también se ha destacado como actriz, jurado musical, compositora y presentadora.

Su edad es uno de los temas más comentados por sus seguidores. Nació el 19 de enero de 1980 en Buenaventura y, actualmente, tiene 42 años y dos hijas, Angie Cardona y Rafaella, quien también ha demostrado su talento para la música.

Nombre real de Marbelle

Su nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, pero artísticamente es conocida como Marbelle. Algunos de sus amigos más cercanos la llaman por su nombre propio.

Desde que tenía 4 años comenzó a interesarse por el canto y fue su madre, María Isbeth, quien le brindó todo su apoyo. Ella la encargada de diseñarle sus vestidos para que realizara sus presentaciones.

Te puede interesar: ‘La Descarga’: Marbelle y Maía tienen su primera ‘discusión’ por una participante

Así era Marbelle antes de ser famosa

En sus redes sociales, la mentora de La Descarga, el templo de la música, publicó una fotografía mostrando cómo era cuando estaba pequeña. “ESTRELLITA ROMÁNTICA. Año 1985... una de mis primeras presentaciones para la policía en el día de las madres... este vestido de color amarillo muy pastel, accesorios y peinado a cargo de la señora YOLANDA (mi madre). También recuerdo que me llevé uno de mis primeros regaños porque no debía coger el micrófono taaaan abajo. Mis zapatos eran blancos de charol y me quedaban pequeños peeero si me los aguantaba 3 cancioncitas, me premiaban con un helado Jajajajaja (ahora entiendo mi adicción por ellos). Para todas las personas que por primera vez siguen esta historia y para los que ya la han visto”.