Yeison Jiménez, Silvestre Dangond, Karol G, Shakira y 3 famosos más con avión

Hace un par de décadas era una extrañeza que un artista colombiano tuviera avión propio. Y no era para menos, el costo de una aeronave por más pequeña que sea no solo conlleva gastos de combustible, sino también inversiones importantes en su mantenimiento, así como impuestos. De hecho, a comienzos de los 90 cuando Luis Miguel adquirió su propia aeronave se convirtió en noticia en toda América Latina, pues fue una de las primeras estrellas hispanas en adquirir un transporte privado de esa naturaleza. No obstante, las estrellas colombianas cada día se internacionalizan más y logran fortunas que les permiten darse el lujo de tener su propio avión.

Recientemente fue Yeison Jiménez quien sorprendió a sus fanáticos adquiriendo un avión. Aunque el mismo artista admitió que ya tiene su propia aeronave, no se han sabido mayores detalles de la misma, solo reiteró que soñó con una moto, pero de adolescente nunca la tuvo y la pudo comprar cuando ya era cantante. No soñó con un avión, pero hoy puede ir a sus conciertos en uno propio.

No obstante, no es la primera estrella en lograrlo, hay por lo menos seis más que poseen su propio avión.

Estos famosos tienen avión propio

Tal vez la primera de ellas fue Shakira quien adquirió un jet para viajar en sus giras y que está adecuado para tener todas las comodidades. En el 2010 la barranquillera adquirió un Learjet 60XR por el que pagó más de 22 millones de dólares. Ella lo mandó a remodelar y actualmente tiene capacidad para 10 pasajeros. Cuenta con dos camas dobles, comedor, sala de tv y cómodos baños. Curiosamente hoy el avión es el único bien que se disputa con su ex Gerard Piqué.

Otra de las luminarias colombianas con jet propio es Silvestre Dangond, al aire actualmente en la novela Leandro Díaz. El cantante vallenato, que reside en Miami, ha logrado una base económica sólida que le permite tener una aeronave. Se especula que le costó 6.000 millones de pesos y es un Hawker Beechcraft 800XP, tiene capacidad para 9 pasajeros y lleva el nombre del artista marcado.

Otro de los intérpretes musicales con avión es Maluma. Cuando lo adquirió lo recibió con lágrimas en los ojos asegurando que los sueños se vuelven realidad con esfuerzo. Juan Luis Londoño, como es su nombre de pila, posee un Gulstream G45 negro y lo bautizó Royalty Air. Tiene capacidad para 14 pasajeros.

J Balvin también hace parte de la lista de artistas nacionales con su propio jet para desplazarse por el mundo. Se dice que no solo tiene uno, sino que llegó a tener tres vehículos aéreos. Uno de ellos es un Dassault Falcon 2000 de fabricación francesa. Tiene capacidad para 10 pasajeros y su costo oscila entre los 22 y lo 25 millones de dólares. “De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevar en su carro; de montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros; de montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país (…) y ahora así, pasar a mi tercer avión”, escribió en sus redes en 2021 cuando adquirió su tercera aeronave.

Kevin Roldán también posee un avión que se especula le costó 9 millones de lleva sus letras marcadas. “Los sueños se hacen realidad Papi sé que estás feliz en el cielo te amo. Gracias A Dios y a mi fanaticada los amoo, estrenando baby, estoy más feliz que el Chavo en Acapulco”, escribió en sus redes cuando recibió su aeronave.

Karol G, denominada una de las mujeres más influyentes del mundo y la cantante urbana más rica del planeta, según también adquirió su avión privado. Carolina también bautizó su nave y la llama Tusa Airlines. Se dice que le costó 25 millones de dólares. Esta aeronave anteriormente le perteneció a su coterráneo J Balvin.

