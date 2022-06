Yeison Jiménez terminó estafado por 4.800 millones. Esto relató el cantante

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Con temas como Aventurero, Bendecida, Maldita traga, El desmadre, entre otras, el artista nacido en Manzanares, Caldas, se consolidó como uno de los más escuchados a nivel nacional e internacional.

Otra de las cosas que caracteriza a Yeison Jiménez, además de su música, es que dentro del gremio es considerado también como uno de los artistas más adinerados. De hecho, en una entrevista con el podcast Inversionistas al desnudo, el cantante dijo: “yo estoy entre los tres hombres más ricos de mi género, solo que yo no me las pico de rico”.

Muchos, tal vez, conocen la historia de Yeison Jiménez, que como muchos, empezó desde abajo. Antes de ser cantante trabajó en discotecas, restaurantes, fincas lecheras, entre otras labores que no tenían nada que ver con la música. Sin embargo, siempre tuvo como propósito de vida ser negociante, emprendedor y tener dinero.

Ahorrando, Yeison Jiménez salió adelante

De acuerdo con lo que reveló el artista en el mencionado podcast, para cumplir con su sueño de tener dinero comenzó a ahorrar de lo que le quedaba diariamente. “Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos porque era lo único que me quedaba del diario… Con esos mil pesos hice mi música”.

Al principio, su poca experiencia en el mundo de los negocios lo hizo cometer varios errores que lo hicieron perder mucho dinero. “En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a ganar plata, me robaron”, mencionó Jiménez.

Yeison Jiménez fue estafado varias veces

En su búsqueda de tener dinero, y en los múltiples negocios que emprendió, Yeison Jiménez aseguró haber sido víctima de estafas. En una oportunidad, pagó 150 millones de pesos por un bar que, al final, nunca le perteneció. “Fuimos a una notaría y él me firmó una compraventa de un negocio. Yo dije: ‘Compré la mitad de un negociazo’”.

Más adelante, en el 2013, decidió invertir en el mundo de la finca raíz, pero tampoco le fue bien. “Para hacer una casa de dos pisos, con un apartamento y dos locales tuve que cambiar cuatro veces de maestro. Me pasó de todo”.

Debido a sus experiencias, aseguró, aprendió a ser prevenido. Sin embargo, en plena pandemia, específicamente en octubre del 2020, perdió 4.800 millones de pesos, con otro negocio del cual no especificó. “Nos pusieron tan bien tendida la red que no solamente caí yo sino también otras cinco personas que había debajo de mí. Yo no hice el negocio. La persona de mi extrema confianza se deja embaucar y fue un negocio que en 15 días se perdieron 4.800 millones de pesos en efectivo en octubre del año 2020″.

Sobre la forma del robo dijo: “a mí no me llegaron personas armadas en seis camionetas con no sé cuántos revólveres. A mí me llegaron un viejito, de 60 años, y un señor, de 45 años. Y detrás de ellos había 9 personas de una red de estafa de este país muy grande”.

Gracias a todos los errores que ha cometido, el artista ha podido tener grandes enseñanzas que, finalmente, lo hicieron creer y prosperar. Actualmente tiene varias empresas, dos de ellas dedicadas a la música.

