“Yo vivía de las drogas”: la impactante confesión de Don Omar a Don Francisco

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, se sentó con el reconocido artista del reguetón William Omar Landrón Rivera, conocido popularmente como Don Omar, para hablar sobre su vida personal y profesional.

SCH09 - VIÑA DEL MAR (CHILE), 26/02/07.- El cantante puertorriqueño" Don Omar" durante su presentación en el XLVIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, hoy, lunes 26 de febrero, evento realizado en la ciudad de dicho nombre a 120 kilometros al noreste de Santiago.EFE/Marco Mesina Foto: EPA - Marco Mesina

La impactante confesión de Don Omar a Don Francisco

En el programa, se observa a un Don Omar íntimo y sensible, pues el cantante se abrió con Don Francisco y le habló sobre situaciones de su vida poco conocidas como cuando en su adolescencia, a los 14 y 15 años, cumplía un turno de 8 horas en un punto de droga vendiendo diferentes sustancias psicoactivas. Además, relata que para cumplir con el turno “duraba drogado todo el día y borracho toda la noche”.

Una vez alejado del mundo de las drogas y ya conocido como Don Omar dentro de la industria musical, el éxito alcanzado hizo que volviera a recaer en el consumo de drogas ilícitas, como él mismo lo indica: “Caí en la trampa de querer crear un personaje y una coraza, y pensaba que lo estaba haciendo bien, porque como todo el mundo lo hacía, no me sentía tan juzgado, cosa que hizo que todo se viniera para abajo, tanto la persona como el ser espiritual”.

Para finalizar, el cantante también recordó y remarcó la cercanía que ha tenido con Don Francisco desde la primera vez que pisó el set para uno de sus programas, pues le dio un consejo que le sirvió para toda su vida: “Recuerdo que estaba super nervioso y tú te diste cuenta de eso, se me podía leer que no estaba tranquilo, (sin embargo) tú te diste cuenta y me sacaste a tu despacho para decirme ‘yo no quiero que seas una persona que no eres aquí, se tú’, y desde ese día ese consejo me marcó”, aseguró.

