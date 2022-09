Lina Tejeiro defiende a Jessica Cediel de las críticas. “Me parece una berraca”

Hace dos años, Lina Tejeiro reveló a sus seguidores que fue víctima de los biopolimeros, suceso que también afectó hace más de 10 años a la presentadora Jessica Cediel. Luego de que la actriz hiciera público lo que le sucedió, las artistas forjaron una amistad, en medio del dolor.

Para retirarse los biopolímeros de su cuerpo, la actriz de ‘la ley del corazón’ vivió toda una travesía, pues se ha tenido que someter a varías cirugías, descompletar de sus ahorros y aguantar las críticas en redes sociales.

“Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros, y también estábamos en pandemia. Entonces me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros; y era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para la casa para operarme los biopolímeros que no es una cirugía nada económica”, aseguró en su momento.

2021: Luego de seis meses de haberse sometido a una dolorosa cirugía para retirar los biopolímeros de sus glúteos, enseñó su nueva figura. Foto: Instagram

Lina Tejeiro defiende a Jessica Cediel

En una entrevista con Diva Rebeca, la llanera contó cómo fue proceso y lucha con los biopolímeros. “Yo soy víctima de biopolímeros también y siento que es muy duro minimizar lo que uno vive con esto. Esto se vuelve una condición. No te sacan 100 % los biopolímeros, quedas con secuelas, y tienes que operarte varias veces. Uno no puede minimizar el dolor que está viviendo una persona con su salud”, aseguró.

De igual modo, habló del caso de la presentadora bogotana. “Si Jessica sintió desde su corazón que tenía que llegar hasta esta instancia para sentirse tranquila, lo respeto y me parece una berraca porque lleva 12 años luchando con todo esto. No podemos minimizar solo porque no lo estamos viviendo”.

