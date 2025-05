Influencer murió luego de hacerse cirugía para adelgazar. Tenía 30 años

Una nueva alerta sobre los procedimientos estéticos se ha generado en Brasil por la repentina muerte de una joven influenciadora que solo deseaba lucir un poco más esbelta.

Según CNN Brasil, la joven de 30 años murió el 5 de mayo. Por su parte, su pareja y familiares confirmaron la noticia a través de las redes sociales y luego, desmintieron algunas teorías erradas alrededor de su fallecimiento. “Es con profunda tristeza que les informamos sobre la muerte de Valeria Pantoja”, decía el post en portugués que publicó la familia. “Era una persona muy amada y que deja muchas memorias que reconfortarán al corazón. Que Dios le de fuerza a la familia y amigos en este momento difícil”.

“Ella no se quitó la vida”

Según la cuñada de Valéria, la joven se sometió a un procedimiento conocido como cirugía bariátrica, con el fin de bajar de peso, no obstante, el posoperatorio parece haberse complicado.

De paso, negó algunas especulaciones sobre un accidente casero o incluo que haya sido un deceso por voluntad propia.

“¡Ella no se quitó la vida! ¡No se cayó de las escaleras!”, dijo la cuñada. “¡Aún no sabemos la causa, solo lo sabremos después de la autopsia. Se estaba recuperando de una cirugía bariátrica, ella estaba muy débil, se empezó a sentir mal al amanecer y acabó sin vida en el hospital. ¡Dejen de esparcir mentiras!“, mencionó.

El caso puso nuevamente sobre la mesa el tema del control médico en Brasil en las cirugías y todos aquellos procedimientos de tipo estético y lo conveniente o no que pueden resultar para cierto tipo de pacientes o los exámenes y análisis preliminares para ver con detenimiento futuros riesgos.

“Tu amor vive en nosotros”, expresó por su parte João Júnior, pareja de la fallecida al confirmar también las noticias

¿Quién era Valeria Pantoja?

La influencer era muy activa en sus redes sociales publiCando consejos y tips de belleza.

“Mi nombre es Valéria Pantoja, como muchos ya saben, llevo 6 años trabajando en el campo de la estética, soy licenciada en Estetica y Cosmética y Postgrado en Procedimientos Intradermales y Alta Tecnología Aplicada en Estética. Mi misión es promover la calidad de vida, autoestima y cuidado personal que todos necesitamos. En medio de estos años he ganado no sólo “clientes” sino que he ganado amigos que han estado conmigo durante mucho tiempo. Ahhhh yo también soy psicólogo en horas libres”, indicó en uno de sus post donde mencionaba qué tipo de contenido generaba.

“Aprender es lo único de lo que la mente nunca se cansa, nunca teme y nunca se arrepiente”, decía su publicación en la que indicaba solo querer ayudar a aquellos que deseaban sentirse más hermosas,

Aquí más noticias que son tendencia