Famosa influencer casi muere tras perder a su bebé. Una fractura inició la tragedia

Montserrat Hernández es una reconocida influencer mexicana, quien, recientemente, se volvió tendencia tras un complicado momento de salud que enfrentó durante los últimos meses. A través de sus redes sociales, contó que estuvo a punto de morir.

¿Qué le pasó a Montserrat Hernández?

A través de tres videos publicados en su cuenta de TikTok, la joven contó la tragedia que comenzó a vivir a comienzos de enero de este año: “yo me quebré mi pie, me hicieron la primera cirugía, luego me tuve que someter a otras tres cirugías porque tuve algunas complicaciones. Estuve en terapia intermedia porque me había dado trombosis en mi pie y casi lo perdía”, contó inicialmente.

Tras dos semanas de estar internada, cuando estaban a punto de darle la salida para su casa, se enteró que estaba embarazada: “yo tenía un retraso de 6 días en mi regla. Me hicieron las pruebas y salieron positivas… Estábamos super felices, pero también existía miedo por tanto medicamento que había tomado, por las cuatro cirugías y la anestesia. Ese embarazo había sido totalmente planeado, nosotros meses atrás hablamos de darle un hermanito a Mateo”.

@pmontsehm Esto fue lo que me pasó y por esta razón estuve en el hospital la última vez, espero y lo tomen con mucho respeto. #parati ♬ sonido original - Montse Hernandez

Montserrat Hernández confirmó la pérdida de su hijo

Aunque todo parecía estar bien, con su recuperación de las cirugías y con su embarazo de pocas semanas, un detalle la puso nuevamente en alarma de salud: “a diario me ponían unas inyecciones anticoagulantes en el ombligo. Fui a ver al ginecólogo, me hace el ultrasonido y me dice que mi bebé no está, que volviera a los 15 días para ver si ya se veía. Le pedí tanto a Dios porque estuviera… Ese día empecé a manchar, le avisé al ginecólogo, me hace el ultrasonido y me confirma que mi bebé no está, sólo se veía un pedacito muy chiquito. Como tuve manchado, no sé si se desprendió un pedacito de él, el doctor me dice que me tiene que hacer un aspirado”, relató entre lágrimas.

La ilusión de la llegada de un nuevo integrante a su familia se vio empañada por una nueva crisis de salud:

“Era una cirugía ambulatoria, yo tenía muchísimo miedo, yo presentía algo, estaba asustada, me quedé dormida, no supe nada de mí, cuando me desperté estaba en terapia intensiva, yo no sabía qué había pasado, no sabía por qué tenía una cicatriz en mi abdomen. Me explicaron que cuando estaban haciendo el aspirado, el líquido rojo se estaba saliendo de mí. Me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia para cocerme mi útero. Me dicen que me tienen que quitar mi matriz porque era lo que estaba fallando, yo estaba en shock. Me quitaron la esperanza que tenía de tener otro bebé. Esa cirugía fue tan dolorosa", contó la influencer.

Montserrat Hernández estuvo a punto de morir

Lo que parecía que iba a ser una cirugía sencilla, por poco acaba con su vida: “estaba demasiado grave, ese día estaba muy mal. Cuando salí de la cirugía me sacaron entubada, mi familia me contó que mi piel no tenía color, y que yo ya no estaba aquí. Las esperanzas que los doctores le daban a mi familia eran muy pocas, lo que más me duele es que iba a dejar a mi hijo y yo ni siquiera lo sabía. Todos los doctores decían que yo había sido un milagro, yo siento como si me hubiera ido con Dios, lo hubiera tocado y él ya me hubiera regresado. Me duele hasta el alma haber perdido mi embarazo y mi bebé y que me hayan quitado mi matriz, pero agradezco mucho a Dios que me haya dejado aquí con mi otro hijo, porque no me imagino haberlo dejado sin su mamá“.