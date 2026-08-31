¿Injusticia en MasterChef ? ‘Pautips’ lloró y lanzó pulla a jurados: “Una cosa más personal”

En el más reciente episodio del reality de cocina uno de los participantes con delantal negro se salvaría de ir a eliminación. Finalmente fueron dos los que subieron al balcón y aseguraron una semana más de permanencia en la competencia. Sin embargo la decisión del segundo cocinero que se salvó, generó sorpresas e incluso, se evidenció un descontento, sobre todo de parte de la generadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips y una de las fuertes aspirantes a ganar el formato en su edición 2026.

En el episodio, el generador de contenido Sebastián Villalobos y el actor Sebastián Vega lograron convencer al jurado compuesto por Belén Alonso, Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch de no ir al reto de eliminación que dejará un famoso fuera de la cocina.

Sin embargo, entre los participantes se pensaba que quien se salvaría sería Pautips o incluso Emmanuel Restrepo, pero Vega no estaba dentro de los pronósticos. Cuando Vega fue llamado, Paula no pudo ocultar su sorpresa, así como otros de sus compañeros.

Sebastián Vega obtuvo la gracia del jurado con una milhoja con pasta de filo, merengue italiano y mermelada de frutos secos, que al presentar admitió que no había salido como en principio había pensado, pero finalmente había sorteado la situación.

Pautips optó por una milhoja que incluyó crema de pistacho, crema de naranja con frutos rojos y otras salsas. El plato estuvo tan alabado que nuevamente Jorge Raush le dijo a los demás participantes que si lo sacaban pronto a Pautips, no la sacarían nunca, ya que era una cocinera aventajada.

La preparación no solo fue elogiada por Jorge, Nicolás y Belén, sino también por Ramiro Meneses, ganador de una versión de este formato e invitado para el reto.

Pautips confesó sentirse frustrada

Pautips declaró en cámara que sentía que era ”Ya no sé como los jueces determinan quién gana y quién pierde. Creo que es una cosa más personal",” y no pudo evitar llorar: “Me siento frustrada y no quisiera estar llorando en cámara. Esto es un juego, pero a mi la injusticia me dan como ganas de llorar”.

Al final del episodio, los jurados reconocieron que los platos de Pautips y Emmanuel eran de mención, pero Restrepo mencionó en cámara que esto era insuficiente pues irían al reto de eliminación.

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