Filtran video de la posible final de MasterChef 2026: Estos serían los cinco semifinalistas

El pasado 21 de julio comenzó la temporada número 11 del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ que conduce Claudia Bahamón y cuenta con el juzgamiento de Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

El formato, que entrega 200 millones de pesos al famoso que gane la competencia, recibió 24 personajes destacados en distintas ramas. Hay actores, influencers, deportistas y comediantes.

Hasta el momento el programa ha eliminado a los actores Hugo Gómez, Angélica Blandón, Luisa Vergara y Lina Tejeiro; la periodista Diana Mina y el comediante Iván Marín. Ellos han salido debido a errores que cometieron en sus preparaciones de eliminación.

Es así como siguen en la competencia 16 famosos. Ellos son: Sebastián Villalobos, Emiro Navarro, Pautips, Julieta Piñeres, Robert Farah, Emmanuel Restrepo, Jimmy Vásquez, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Víctor Tarazona, Luciano D’Alessandro, Verónica Orozco, Virginia Lizcano, Milena López, Tavo Bernate y Mariana Mozo.

Los cuatro participantes que serían finalistas de ‘MasterChef 2026′

Sobre el reality, que se grabó durante el primer semestre del año, ha habido informaciones acerca de que ya se sabría quiénes son los cuatro finalistas. Han surgido los nombres de Pautips, Robert Farah, Emmanuel Restrepo y Julieta Piñeres.

Se menciona que fueron ellos quienes grabaron el episodio final y como una manera de resguardar la información sobre quién es el ganador, solo el día en que se emita dicho capítulo, el victorioso se enterara al aire que se llevó el premio mayor. Algo que se estima ocurrirá en noviembre próximo. EL programa suele grabar cuatro finales como estrategia.

No obstante, esta semana se filtraron dos videos nuevos sobre quienes podrían ser los seminifnalistas. Se trata de clips que una usuaria de TikTok publicó donde se ve a Emiro, Pautips, Sebastián Villalobos, Rober Farah y Julieta Piñeres luciendo la famosa filipina, que solo se les da a quienes lleguen a una instancia de semifinalistas.

En el material, que corresponde a un momento donde el equipo técnico se prepara para grabar mientras los cinco participantes mencionados se alistan enfundados en sus filipinas, parece ser minutos antes de cocinar en exteriores.

En otro clip, de la misma cibernauta, se ve a Emiro presentando un plato frente a los jueces, que están sentandos en una mesa dispuesta en lo que parece ser una playa, ya que ellos llevan atuendos de verano. Al generador de contenido lo acompaña una exparticipante del reality, Carona Sabino. Lo que hace concluir que en la etapa final el formato invitará a anteriores cocineros.

Las reacciones a los dos clips son variadas. Hay ciudadanos digitales que se muestran satisfechos por saber quiénes hacen parte de los semifinalistas; otros se incomodan al ver que participantes como Julieta Piñeres o Emiro llegar tan lejos, mientras algunos anticipan que el premio será para Pautips o para Farah.

¿Emmanuel Restrepo es parte de los finalistas de ‘MasterChef Celebrity’?

Hay que mencionar que tradicionalmente el formato llega a cuatro finalistas y como se observan cinco, puede tratarse de una etapa anterior al cuarteto que se disputa el premio. Así mismo, hay que destacar que las filipinas se entregan cuando hay seis cocineros en competencia.

De ahí que algunos cibernautas aseguran que Emmanuel si estaría en la final, solo que no se observaría en el material filtrado, ya que vestido de filipina, habría obtenido un pin de inmunidad que no lo obligaba a cocinar.

Si esto fuera verdad, los siguientes que habrían salido después de usar filipinas serían Emiro y Sebastián Villalobos y seguirían en competencia Julieta, Pautips y Robert Farah, quienes se unirían a Emmanuel. Los cuatro cocinarían en la gran final.

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