Kylie Minogue regresa a Colombia tras casi 17 años. Así fue su concierto en 2008

Han pasado casi 17 años desde la última vez que Kylie Minogue pisó suelo colombiano. La estrella de 57 años regresa este 19 de agosto al Movistar Arena de Bogotá, donde promete un espectáculo cargado de energía, coreografías y los éxitos que la han convertido en un ícono del pop mundial.

Su anterior visita ocurrió en 2008 y estuvo marcada por contrastes: de un lado, una presentación de primer nivel que deslumbró a sus fanáticos; del otro, una serie de situaciones que empañaron el recuerdo de aquel show y que con el tiempo se convirtieron en anécdotas inevitables al hablar de su paso por Colombia.

¿Qué le pasó a Kylie Minogue en su visita a Colombia?

En ese entonces, Minogue llegó al país con la gira X, producida tras superar un duro proceso personal de salud. El espectáculo prometía ser inolvidable, con una elaborada puesta en escena dividida en siete actos, cambios de vestuario y pantallas de gran formato. Sin embargo, los días previos al concierto en el Parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Tocancipá, no estuvieron exentos de dificultades.

Durante el montaje del escenario, un grupo delincuencial logró robar varias maletas del equipo de producción. Entre los elementos sustraídos se encontraban computadoras, vestuario y documentos personales de algunos miembros del staff. Aunque en su momento se mencionó la posible pérdida de pasaportes, nunca se confirmó oficialmente si entre ellos estaba el de Kylie Minogue.

El incidente generó preocupación y cierta tensión en la organización del evento, pues la logística debía continuar con normalidad para garantizar la presentación. Finalmente, la situación no impidió que la australiana cumpliera con su cita en Colombia, aunque el episodio quedó como una de las anécdotas más incómodas de su gira por Latinoamérica.

Después de presentarse en el país, la artista y su equipo siguieron su recorrido por ciudades de Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina, antes de llevar el mismo espectáculo a Asia y Oceanía.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue el anterior concierto de Kylie Minogue en Colombia

El 1 de noviembre de 2008, los fanáticos colombianos disfrutaron de un show de alto nivel que estuvo a la altura de los grandes escenarios internacionales. La diva del pop desplegó toda su energía, acompañada por bailarines, vestuarios llamativos y un repertorio que recorrió varias etapas de su carrera.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue la participación de Juanes, a quien Kylie Minogue invitó para cantar La Camisa Negra. El gesto sorprendió al público y se convirtió en un instante único de conexión cultural entre la estrella del pop internacional y uno de los músicos más reconocidos de Colombia.