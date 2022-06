A Jessi Uribe se le olvidó la letra de una canción de Paola Jara. Así reaccionó

Después de llegar de su lujosa luna de miel, Paola Jara y Jessi Uribe retomaron sus compromisos laborales. Recientemente, el santandereano realizó una presentación en Pamplona, Norte de Santander, y allí, aprovechó para interpretar algunos temas suyos y de su esposa Paola Jara.

Te puede interesar: ¿Cómo es la relación de Paola Jara con la familia y los hijos de Jessi Uribe?

Durante ese concierto, el intérprete de Dulce pecado se mostró bastante emocionado por cantar Murió el amor, uno de los temas más populares de Paola Jara. Sin embargo, no recordó una de las frases y el ‘olvido’ no pasó desapercibido. Sin embargo, los espectadores sonrieron por lo ocurrido.

Inicialmente todo iba bien mientras cantaba la frase que dice: “Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando, tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor”. Sin embargo, en la siguiente titubeó, pues no se acordó qué decía. Jessi Uribe no tuvo más opción que sonreír y luego continuar con el coro.

Te puede interesar: Paola Jara se molestó con Jessi Uribe en medio de un live. Esto fue lo que pasó

Fue el mismo artista quien publicó el video donde se evidencia su equivocación. La reacción del artista fue sonreir y aceptar que se le había olvidado. “Se me olvidó la canción de mi mujer @paolajarapj Pero luego la recuperé a punta de interpretación. ¡Salud! De mis canciones favoritas #murioelamor”, escribió en su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El post cuenta con más de 5 mil likes. “Mas bello, me mata su inocencia”, " hermosa canción, no se notó nada el olvido”, “hacer méritos para que la patrona le perdone ese olvido de la letra”, “tan cómico Jessi”, “le van a cortar los servicios”, escribieron algunos internautas.

Por ahora, Paola Jara no ha reaccionado a la publicación, pues, generalmente, entre los dos suelen dejarse comentarios en cada post.