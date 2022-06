Paola Jara se molestó con Jessi Uribe en medio de un live. Esto fue lo que pasó

Los cantantes de música popular se casaron el pasado 14 de mayo en Medellín. A la celebración asistieron los artistas Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, quienes amenizaron la noche.

Además de su matrimonio, otro de los temas más comentados en el mundo de la farándula, fue su lujosa luna de miel en Dubái, uno de los destinos más apetecidos por millones de turistas alrededor del mundo. La pareja cautivó las redes sociales con las fotos y videos de sus primeros días como esposos.

Paola Jara y Jessi Uribe tuvieron su primera ‘discusión’ pública

Recientemente, Paola Jara realizó una transmisión en vivo para interactuar con sus casi 6 millones de seguidores. La intérprete de Mala mujer aprovechó para comentar algunos tips de belleza, pero de un momento a otro, su esposo Jessi Uribe, quien se encontraba a su lado, le hizo una broma que no fue de su gusto.

Mientras Paola Jara hablaba, el intérprete de Dulce pecado imitó un sonido de flatulencia interrumpiendo a la antioqueña, hecho que la disgustó notablemente. La artista expresó su molestia y le reclamó: “amor sea serio”, le dijo a la vez que le daba una palmada en su pierna.

La artista siguió hablando y, nuevamente, Jessi Uribe volvió a hacerle la misma broma. Entre risas, nuevamente Paola Jara expresó su molestia. “ay, al niño que le da por jugar a estas horas (...) cansón”. Jessi le contestó: “pareces un robot ahí”.

El santandereano publicó el jocoso video en su cuenta de Instagram y junto a él escribió: “dime que no te aguantas ni una, sin decirme que no te aguantas ni una”. El video tuvo cientos de reacciones. “Jajaja pobre Paola y también Coffe son víctimas de Jessi Uribe”, " y así te lo tienes que aguantar imprudente pero amoroso”, “mejor así y no un aburrido y pesado”, “son la mejor pareja”, “Paito eson son cariñitos de tu esposito déjate querer bendiciones”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación que ya cuenta con más de 31 mil likes.

Paola Jara y Jessi Uribe han demostrado estar más enamorados que nunca. Además de compartir sus vidas sentimentales, también comparten escenarios en Colombia y alrededor del mundo. La boda es su más reciente lanzamiento. En el videoclip de la canción se observan algunas imágenes inéditas del matrimonio.

