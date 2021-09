Mientras que en Reino Unido los Duques de Sussex son abucheados cuando su nombre es pronunciado, como sucedió en Londres en la pasada gala de los Premios de la Televisión Nacional, donde estaban nominados por su entrevista a Oprah Winfrey, y muchos ingleses los consideran traidores y desagradecidos, en Estados Unidos el príncipe Harry y Meghan siguen causando sensación. Ahora son la portada de la revista Time que los nombró encabezando la lista de las “100 personas más influyentes del mundo”.

Las reacciones a esa publicación se dieron pronto en tierras británicas. Medios como Daily Mail, han calificado la portada como “muy retocada” y “extraña” por la pose de la pareja. Sobre el texto sobre los duques, escrito por el chef y amigo de la pareja, José Andrés, ha sido calificado por varios críticos como “adulador” y excesivo.

También te puede interesar: El príncipe Harry decidió revelar más secretos reales

Dicho perfil refiere en uno de sus apartes: “Ponerse en acción no es una elección fácil para un duque y una duquesa jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, pero quemados por la fama. Sería mucho más seguro disfrutar de su buena suerte y permanecer en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan, ni quiénes son. En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Corren hacia la lucha”.

De igual manera, los cibernautas se han referido a la postura de la pareja y aseguran que es evidente que en ella es Meghan la que manda, refiriéndose al lenguaje corporal que se ve y a la ubicación de ella adelante.

Aquí las noticias más buscadas de la farándula

Por su parte, los duques han dado sus agradecimientos en la web de su Fundación Archewell . “El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, no solo se sienten honrados de ser parte de la revista Time 100 de este año, sino que también escriben alabando a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala por la lista anual de las personas más influyentes de la publicación”.

También te puede interesar: Peleados celebran los hijos de Lady Di el cumpleaños 60 de la Princesa de Gales

La edición de la revista incluye dentro de su lista de influyentes a varias celebridades algunas de ellas son las cantantes Britney Spears, Dolly Parton, Billie Elish; las actrices Kate Winslet y Scarlett Johansson. Otros nombres que figuran son Bad Bunny, el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el exmandatario Donald Trump y el magnate, Elon Musk.

ABUCHEADOS

El pasado viernes en los Premios Nacionales de la Televisión de Reino Unido, celebrados en el estadio O2 Arena de Londres, cuando el periodista Trevor McDonald presentó un video que resumía los momentos más destacados emitidos en televisión en los últimos 12 meses, uno de ellos fue la entrevista que concedieron los duques a Oprah Winfrey, al ver las imágenes d ellos duques en pantalla muchos de los asistentes chiflaron a la pareja y de inmediato surgieron comentarios de rechazo hacia ellos en las redes.