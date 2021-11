Adele y la tentadora propuesta de Netflix para documentar su intimidad.

Al parecer la artista británica Adele acaba de recibir una tentadora y millonaria oferta de parte de Netflix para documentar alguna próxima presentación en vivo con motivo del reciente lanzamiento de su cuarto trabajo discográfico de estudio titulado 30, el cual ha sido un éxito a nivel mundial tras su estreno, alcanzando varios records como el debut en la posición número 1 del Hot 100 de Billboard del primer sencillo del álbum, Easy On Me.

Adele, de 33 años, ha cautivado al gigante del streamming luego de presentar con éxito el especial televisivo Adele One Night Only en la cadena CBS, que tras su estreno la noche del 14 de noviembre se convirtió en el programa más visto del año en los Estados Unidos. Por lo anterior Netflix desea hacer un especial con imágenes detrás de cámara y un concierto en donde interprete temas como Easy On Me, Drink Wine, Hold On y Love Is A Game, mostrando su capacidad vocal pero también todo el sentimiento que hay tras estas canciones que surgieron en tiempos convulsionados de su vida personal tras el fin de su matrimonio.

De concretarse el acuerdo entre Netflix y Adele, la plataforma se anotaría un nuevo hit con este documental que se sumaría a otros de este tipo ya realizados con artistas como Taylor Swift y Shawn Mendes, quienes recibieron una cifra de varios millones de dólares por acceder a la filmación. El ganador final será el espectador y los fanáticos de Adele, quienes mientras esperan la confirmación de una gira mundial en 2022 se podrían deleitar con el talento de la estrella del pop nacida en Tottenham, Londres a través de la TV.

