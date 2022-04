¡Adiós a Omega! El equipo del ‘Desafío The Box’ se desintegró por culpa de Criollo

El Desafío The Box volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por los cambios que hubo anoche dentro de la competencia. “Se viene un nuevo ciclo, una nueva fase, una prueba súper importante a ver si desaparece una casa… la prueba de capitanes va a estar supremamente dura, lo más seguro es que no vamos a estar los mismos, eso va a ser un revolcón”, dijo el líder de Beta después de que en un ‘Desafío a Muerte’, Leticiano y Viviana perdieran su oportunidad de continuar en competencia. Los integrantes de cada equipo sabían que, tras esa eliminación, una de las casas bajaría su bandera al día siguiente; y en efecto sucedió, los equipos se reestructuraron en el más reciente capítulo del Desafío The Box.

Desafío The Box 2022|Capítulo 22: Presión y supervivencia, el Desafío de Capitanes define tres casas

Así quedaron los equipos luego de que Omega se desintegrara

La competencia se desarrolló en el Box Amarillo. Allí, Amarillo, Tarzán, Ceta, Criollo y Duván, los capitanes de cada equipo, se enfrentaron. El que perdiera, debía bajar la bandera de su equipo. Después de superar varios obstáculos, los primeros en llegar a la meta y salvar a sus equipos fueron Tarzán de Alpha y Ceta de Beta. Luego, con mucho esfuerzo, Duván alcanzó a llegar en el tercer lugar evitando que su equipo Gamma desapareciera de esta temporada del Desafío The Box.

Así las cosas, Omega tuvo que despedirse y sus integrantes fueron repartidos en los demás equipos. A continuación, te contamos cómo quedaron distribuidos.

Alpha

- Tarzán (Alpha)

- Karina (exBeta)

- Okendo (Alpha)

- Karol (exGamma)

- Beto (Alpha)

- Alexa (Alpha)

- Otoniel (Alpha)

- Lina (exBeta)

Beta

- Ceta (Beta)

- Valkyria (exAlpha)

- Moisés (Beta)

- Dani (Beta)

- Ossa (exOmega)

- Karla (exOmega)

- Samir (Beta)

- Stephanie (exOmega)

Gamma

- Duván (Gamma)

- Maleja (Gamma)

- Criollo (exOmega)

- Emily (Gamma)

- Juan Pablo (exOmega)

- Grecia (exAlpha)

- Carballo (exBeta)

- Porto (exBeta)