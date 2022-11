¿Adriana Romero sí se separó de Rodrigo Candamil? Esto contestó

El 2022 ha sido el año donde varios famosos sorprendieron anunciando su separación, entre ellos: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, Shakira y Piqué, Alejandro Riaño y María Manotas, Melissa Martínez y Matías Mier y Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en 2019, luego de estar diez años juntos. Foto: Cortesía

Desde finales del año pasado, se viene rumorando los actores Rodrigo Candamil y Adriana Romero, también estarían, supuestamente, separados. Los rumores surgieron, según algunos internautas, porque no se les volvió a ver juntos en redes sociales ni en eventos públicos.

Los actores se casaron en el 2003 y desde entonces se habían mostrado muy enamorados, incluso, conformaban una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

¿Qué dijo Adriana Romero sobre su supuesta separación con Rodrigo Candamil?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información. En el programa Lo sé todo le preguntaron sobre ese tema: “se rumora en redes sociales que terminó tu relación con Rodrigo Candamil, ¿eso es verdad?”, le dijo el periodista, a lo que ella contestó: “les digo, Adriana Romero no habla de su vida privada. Nunca lo he hecho ni cuando empecé, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué? Porque siento que, aunque soy una persona pública, la vida privada no se debe compartir, pues abre la puerta a muchas cosas que a mí no me gustan. Soy actriz y eso es lo que comparto con ustedes y mi público. Simplemente, estoy feliz y agradecida con Dios”, afirmó.

Rodrigo, por su parte, no ha dicho nada al respecto, por lo que sigue siendo todo un misterio qué es lo que realmente sucede entre los actores.

¿Cuántos hijos tiene Adriana Romero y Rodrigo Candamil?

Los actores se casaron en el 2003, 9 años después, se convirtieron en padres por primera vez. La noticia fue por partida doble, pues los médicos le dijeron que no se trataba de una sola niña, sino de dos. “Nacieron mis hijas Martina y Guadalupe el mismo día del cumpleaños de su bisabuela materna”, escribió Adriana en ese entonces en sus redes sociales.

La última foto que Adriana tiene con Rodrigo, data del 29 de octubre del 2021. En la imagen posan para una postal familiar, pues también aparecen las dos niñas.

Haciendo un barrido por la cuenta de Instagram de Rodrigo, también pudimos encontrar que la última instantánea juntos es del 16 de octubre del año pasado. Eso, avivaría más los rumores de los internautas, quienes aseguran que a finales del año fue cuando comenzó la crisis de ellos.