Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar presentan al nuevo integrante de la familia

La familia de Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar, se creció. Hace unas pocas horas, la presentadora de Buen día Colombia publicó un video contando que estaban muy contentos de darle la bienvenida a una nueva integrante a su familia.

Valkiria, la nueva mascota de la familia Aguilar Soto

“Les presento a Valkiria, la princesa de la casa. Bienvenida… #DanteAguilarSoto ¿así o más feliz? ¿Cómo les pareció la sorpresa de cumpleaños para el príncipe Dante?”, se lee en la descripción del post.

Se trata de una pequeña perrita de ojos azules, de raza husky siberiano, a quien le pusieron por nombre Valkiria. En el clip, se observa a la pareja muy emocionada plañendo cómo darle la sorpresa a su primogénito Dante, quien tiene sus ojos cerrados. Cuando le ponen la mascota al frente, sus padres le piden que los abra, quedando completamente sorprendido y feliz. “Qué linda”, exclamó el niño.

Inmediatamente, los internautas comentaron la publicación. “Lloré de alegría”, “qué belleza”, “hermosos”, “qué ternura y que alegría para Dante”, “felicidades por la nueva mascota”, “el mejor regalo que le has podido dar”, “morí de amor”, “qué hermosura de familia”.

¿Cuál es la edad de Ana Karina Soto?

La presentadora nació el 30 de abril de 1980 en Ocaña, Norte de Santander. Actualmente tiene 42 años y fruto de su amor con el actor Alejandro Aguilar, nació, hace seis años, Dante, su primogénito.

¿Qué enfermedad tiene Ana Karina Soto?

Hace unos meses, la presentadora abrió su corazón a través de sus redes sociales y se refirió a la dolorosa enfermedad que padece hace un tiempo. Se trata de la Adenomiosis, que le genera fuertes dolores en su abdomen bajo y que, además, le dificultó la llegada de un segundo hijo. Afortunadamente, ha podido controlarla con ayuda profesional.

“Yo no creo que sea una enfermedad grave, gracias a Dios. Creo que es una enfermedad como cualquier otra a la que hay que hacerle seguimiento, ir a controles, hacerse un tratamiento, exámenes, se llama Adenomiosis. Es el crecimiento del tejido endometrial en las paredes del útero, es decir, yo tengo Endometriosis, ahora tengo Adenomiosis, es como una evolución de la Endometriosis que obviamente cuando llego a mi día 28… esos días son muy dolorosos porque son de muchos cólicos, mucho sangrado, a veces me dura mucho tiempo, pero afortunadamente estoy en tratamiento. Esta enfermedad es más común de lo que no cree”.