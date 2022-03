Andrea Valdiri y Felipe Saruma se hicieron un tatuaje en común ¡Conócelo!

Desde hace un tiempo, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se han convertido en tendencia por su supuesta relación amorosa, aunque hasta el momento, ninguno de los dos la ha confirmado o desmentido. Lo que sí es cierto, es que en sus redes sociales no han dejado de presumir lo cercanos que son.

Te puede interesar: Así respondió Andrea Valdiri a quienes la llamaron “embustera”

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Todo comenzó cuando Andrea Valdiri y Lowe León anunciaron que su relación había llegado a su fin. La bailarina barranquillera estaba embarazada de su pequeña hija Adhara. Desde entonces, comenzó un rifirrafe entre la ex pareja, al punto de que Lowe dudó de su paternidad pues hasta el momento, dice que la empresaria no le ha permitido conocer a la niña. Al que se le ha visto asumiendo el rol paternal ha sido al generador de contenido Felipe Saruma, con quien ha sido vinculada sentimentalmente Andrea Valdiri.

Ha sido tal el acercamiento de Felipe Saruma y Andrea Valdiri, que sus fanáticos se han atrevido a asegurar que son novios y que incluso, el santandereano sería el verdadero padre de Adhara.

Así es el tatuaje que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se realizaron juntos

El pasado domingo, la supuesta pareja sorprendió a sus seguidores luego de mostrar un tatuaje que se hicieron en común. Se trata del nombre de la pequeña Adhara. “¡Qué lindo! Este es el regalo de Felipe para Adharita”, dijo la bailarina mientras el tatuador terminaba el grabado en la pierna derecha del influenciador. Por su parte, ‘la Valdiri’ lo lleva en uno de sus brazos.

Te puede interesar: El mensaje con el que Andrea Valdiri dijo que Felipe Saruma es el papá de Adhara

Según los internautas, esa sería la prueba que confirmaría que el santandereano Felipe Saruma sería el verdadero padre de la hija menor de Andrea Valdiri. El video se hizo viral en varias cuentas que siguen la vida de los famosos y, por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “Ellos ya lo confirmaron, que ustedes no quieran verlo es otra cosa”, “más claros no pueden ser”, “no demoran en revelar que le dio el apellido” y “se nota que la ama mucho”.