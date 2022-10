Andy Rivera habría reaccionado a la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque

Luego de que se desataran rumores sobre una supuesta ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque, finalmente, el mismo artista fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

La semana pasada, durante una entrevista en el programa ‘Buen día Colombia’, el paisa dio pistas sobre la actual situación con su pareja. “Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien, y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, expresó.

Sin embargo, fue hasta este fin de semana, que el intérprete de ‘Más chimbita’ reafirmó las sospechas que tenían los internautas.

“No es fácil, la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien”, aseguró el artista.

¿Andy Rivera reaccionó a la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque?

Luego de que se conociera la noticia, seguidores en redes sociales aseguran que el cantante Andy Rivera, exnovio de Lina Tejeiro, habría reaccionado al suceso. Por medio de su cuenta de Twitter, el pereirano escribió este contundente mensaje: “No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte”.

“Ese mensaje tiene nombre y apellido”, “Andy ya está buscando a Lina”, “Me encantría volverlos a ver juntos”, “ellos siempre serán una linda pareja”, “demasiado tóxico para mi gusto”, “es mejor que Lina se quede sola”, fueron algunos comentarios por parte de los usuarios.

Hasta el momento, Lina Tejeiro no se ha pronunciado oficialmente del tema, no obstante, ha publicado varios tweets que denotan la evidente ruptura.

“El amor no siempre lo puede todo, porque si no es mutuo nunca va a ser suficiente”, ¿viste? Quien juega tiene que saber perder”, “lo que se permite, se repite”, son algunos de los mensajes.

