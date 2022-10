Video: Juan Duque confirmó su ruptura con Lina Tejeiro, ¿fue por infidelidad?

A solo meses de confirmar su romance, Juan Duque llamó la atención de sus seguidores cuando les contó, desde la semana pasada, que su relación con Lina Tejeiro no estaba en el mejor momento. “Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien, y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo para Buen día Colombia, el matutino de RCN.

Aunque, gracias a las redes sociales, se había revelado, meses atrás, que la actriz y el cantante ya habían tenido sus primeras citas, fue hasta el 8 de septiembre que ambos decidieron ponerse un título e iniciar un noviazgo. Según varios internautas, la actriz y el cantante estarían dejando pista sobre su nuevo estado, como dejarse de seguir en Instagram, algunos trinos sobre su situación y hasta dedicatorias en conciertos.

¿Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron su relación?

Después de la entrevista del cantante paisa, los seguidores de la pareja se fijaron que ya no se seguía en Instagram, sin embargo, horas después, Juan volvió a seguir a la llanera. Luego, fueron los trinos de la actriz los que llamaron la atención, y sus fanáticos lo tomaron como una indirecta para Duque.

“Viste? Quien juega tiene que saber perder”, “El amor no siempre lo puede todo, porque si no es mutuo nunca va a ser suficiente”, fueron algunos de los comentarios que la actriz, recordada por sus inicios en Padres e hijos, escribió este fin de semana en Twitter. En la misma red social comenzaron a aparecer comentarios sobre una supuesta infidelidad que involucraba a las dos celebridades.

Una usuaria escribió “¿Cómo así que estuve coqueteando con el novio de Lina Tejeiro y el man me copió? JAJAJAJAJA Dios, amo mi trabajo”. De inmediato, los internautas empezaron a especular sobre una infidelidad que estaría afectando la relación. La actriz de 31 años respondió a otro trino que decía, “Pa mí es importante que un man sea exclusivo hasta con los ‘Likes’”, a lo que ella contestó, “X1000, pero siempre se queda uno con el sigue c*los 3.000 pro máx 2TB”.

Debido a los rumores, el cantante decidió salir a aclarar la situación públicamente y finalmente, confirmar su ruptura con la actriz. “No es fácil, la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien”, contó Juan Duque y agregó que hace quince días su comunicación había finalizado para darle el espacio que Lina necesitaba. Sus seguidores hicieron cuentas, y fue casi al mismo tiempo en que él la visitó en Bogotá para celebrar su cumpleaños, el pasado 8 de octubre.