Ángela Aguilar reacciona a las fotos filtradas con su supuesto novio 15 años mayor

La cantante Ángela Aguilar, de 18 años, se pronunció, luego de que se filtraran unas fotografías con Gussy Lu, en donde aparecen cerca, incluso, se ve la lengua del compositor en la boca de la cantante; imágenes que alimentarían los rumores sobre una supuesta relación.

Te puede interesar: María Alejandra Manotas reveló la razón de su separación con Alejandro Riaño

Yo pensando que habían filtrado el pack de Angela Aguilar y nomas sale besando a un wey 🙄 pic.twitter.com/ootfU2ku5N — Gerard  (@zegfret) April 7, 2022

Ángela Aguilar se pronuncia

Tras los rumores, la hija de Pepe Aguilar rompió el silencio y habló sobre lo sucedido: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo”, inició.

“Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que no debía confiar, haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé”, agregó.

¿Cómo reaccionó Gussy Lu?

Luego de que comenzaron a circular las fotos en las que aparecen Gussy Lu y Ángela Aguilar, el compositor hizo una transmisión en la que confirmó que sí tenía una relación con Ángela en la que llevaban tan solo dos semanas juntos.

“Están circulando fotos con Ángela y yo, que yo subí a mis ‘Close Friends’. Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo... Empezamos a salir hace un par de semanas, eso no era problema, todo se está manejando privado, por error un ‘Close Friend’ de los que tenía le tomó un screenshot”, aseguró Gussy.

Te puede interesar: VIDEO: Actor Juan Pablo Medina camina con prótesis tras amputación de su pierna