Angelina Jolie responde a Brad Pitt sobre demanda donde él la acusa de dañarlo

La semana anterior Brad Pitt dejó claro que no va a permitir que su exesposa Angelina Jolie venda Château Miraval, su bodega en el sur de Francia, y por ello la demandó, el pasado 3 de junio, acusándola de venta ilegal de su parte. Según el actor, la actriz no tuvo mayor trabajo en ese negocio, en cambio, él habría laborado arduamente en su prosperidad durante años. Por ello, habrían convenido que ella no vendería su parte, a menos que él estuviera de acuerdo, pero, asegura él, la actriz quiso perjudicarlo y negoció la venta sin consultárselo. Pitt alega que ignoraba que ella estuviera haciendo tal transacción y que la realizó con la única intención de hacerle daño.

El actor alega que ella se aprovechó de que ‘Miraval se convirtió en su proyecto apasionante’ para él, convirtiéndose en uno de los productores de vino rosé más famosos en el mundo.

Jolie vendió su parte en la empresa familiar en octubre de 2021, sin el consentimiento de Pitt, a ‘Tenute del Mondo’, que ahora está ‘decidida a tomar el control de Miraval’, y eso es lo que Brad Pitt quiere impedir.

Angelina Jolie responde a Brad Pitt

Ahora Jolie le responde a su exmarido, mediante sus abogados. “La demanda del Sr. Pitt contra la Sra. Jolie está llena de narraciones falsas, y la verdad sobre la situación aún no se ha hecho pública. Después de los eventos que llevaron al divorcio de la Sra. Jolie y los años que dedicó al cuidado de sus hijos, la Sra. Jolie y los niños no pudieron regresar a la propiedad, y ella ha tomado la difícil decisión de vender su parte del negocio”, dijo su representante legal a la revista People.

“Después de hacerle varias ofertas a su exmarido, y sabiendo que el negocio lo heredarían sus hijos, encontró un socio comercial con experiencia en esta industria”, explica el comunicado.

El abogado asegura que ella realizó el negocio “legalmente” y “es triste que después de cerrar el negocio de manera legal y adecuada, el Sr. Pitt presente varias demandas en su contra”.

Lo que sigue en este proceso es que la autoridad pertinente indique si la demanda seguirá su curso o se desestimará.