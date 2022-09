Anuel sería papá otra vez, pero no con su esposa ‘Yailin, la más viral’

El nombre de Anuel AA no ha dejado de sonar en redes sociales y medios de comunicación, durante los últimos meses. Primero fue tendencia por su ruptura con Karol G. Luego, a los pocos meses, confirmó su romance con la dominicana ‘Yailin, la más viral’, el cual se ha convertido en toda una polémica.

Te puede interesar: Foto: ¿Karol G y Feid dejaron en evidencia detalle que confirmaría su romance?

Del mismo modo, también estuvo en el ojo del huracán por, supuestamente, haber dejado en embarazo a una joven colombiana, quien aseguró que la hija que estaba esperando, y que dio a luz hace unos meses, era de Anuel, con quien habría tenido un fugaz romance, antes de que él saliera con Yailin.

Anuel, ex de Karol G, habría dejado embarazada a un reconocida influencer hondureña. Te contamos los detalles. Foto: Instagram - Instagram

¿Anuel tiene una nueva novia y está embarazada?

En los últimos días, surgió un nuevo rumor referente a la vida privada del cantante boricua, luego de la supuesta crisis matrimonial que estaría atravesando con su esposa Yailin. Según se pudo conocer, al parecer, el ex de Karol G le habría sido infiel a la dominicana y por esa razón, estarían en proceso de divorcio.

Al parecer, la joven le habría encontrado conversaciones bastante comprometedoras en el celular del músico, hecho que ocasionó su furia. En un principio, Casimira, una reconocida influencer que sigue la vida de los famosos, aseguró que, supuestamente, la modelo con la que Anuel habría traicionado a su esposa era una europea. Luego, fue relacionado con otra modelo colombiana. Sin embargo, eso no fue ni confirmado ni desmentido por él.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ahora, en redes sociales salió a hablar una mujer que afirma estar embarazada del cantante. Se trata de Roxanna Somoza, una influencer hondureña quién aseguró que tuvo varios encuentros y citas con el ex de Karol G y que, está esperando un hijo suyo.

Por medio de un video en Tik Tok, dijo: “Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé… Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”.

¿Roxanna Somoza, quedó embarazada de Anuel por videollamada?

Lo que más ha llamado la atención y que, de hecho, generó dudas por parte de los internautas, es que la influencer aseguró que los encuentros que ha tenido con el artista fueron por videollamadas y que, a partir de ahí, quedó en embarazo. “En realidad con todas esas videollamadas yo quedé embarazada, sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé... Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz”.

Te puede interesar: Anuel y Yailin: se conoció uno de los puntos de su acuerdo prenupcial

Algunos internautas dudan de la veracidad de esa información, afirmando que podría tratarse de un show por parte de la hondureña que simplemente quiere ganar fama. Un usuario le preguntó: ¿Anuel dejó a Yailin por vos?, a lo que ella respondió: “yo no me metí en ninguna relación, a mí me metieron”.