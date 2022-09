Anuel y Yailin: estas serían las pruebas que confirmarían el embarazo de la pareja

Anuel AA y Yailin ‘la más viral’ continúan dando de qué hablar. La pareja de músicos, que se casó el 10 de junio de este año, sigue avivando los rumores de separación, reconciliación y hasta embarazo. La lejanía de ambos cantantes en redes, otras polémicas que rodean la vida sentimental del puertorriqueño y el hecho de no volverse a mostrar públicamente juntos, avivó varias hipótesis de la polémica relación.

Para sus seguidores, las señales son confusas. No se siguen mutuamente en Instagram, pero no han borrado sus fotos juntos; no se volvieron a mostrar públicamente como pareja, pero ella no duda en apoyar los nuevos lanzamientos musicales de su esposo; y aunque han negado en varias ocasiones los rumores que apuntan a que estarían en la espera de su primogénito, hace poco varios fans se los encontraron en la calle y notaron que Yailin luce diferente, pues según los fans, parece tener una barriguita de embarazo.

¿Yailin embarazada de Anuel?: las pruebas que lo confirmaría

Según unas imágenes compartidas por las redes sociales del programa El Gordo y La Flaca, varios fanáticos se habrían cruzado con Yailin y Anuel. Aprovecharon para tomarse fotos con ambos, pero notaron algo diferente en la vestimenta de la cantante dominicana.

Ambos iban de ropa negra, pero mientras el ex de Karol G lucía una pantaloneta y camiseta, su esposa, de 20 años, usaba una sudadera y un saco de capucha. “Se le nota muchísimo”, es la frase que más resaltan varios internautas al ver una protuberancia en el abrigo de la joven.

¿Anuel AA desmintió rumores de infidelidad?

En el marco de sus más recientes lanzamientos musicales, Brother y Nosotros, el cantante puertorriqueño aprovechó para enviar un contundente mensaje sobre las polémicas que lo rodean, especialmente con otras mujeres, que aseguran estar vinculadas sentimentalmente con él.

“Este año trataron todo para destruirme la carrera. ¿Se dieron cuenta? Hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozco para que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias para que se mantuvieran atacándome todo el año. Inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo”, escribió en Instagram.