¿Boda a la vista? Shakira y Piqué se casarían tras 11 años de relación

Desde que se conocieron en el Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira y Gerard Piqué conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Fruto de su amor nacieron Milán y Sasha, de 8 y 6 años, respectivamente.

Sobre el matrimonio, pues ya llevan más de una década de relación, se ha hablado mucho a lo largo de estos años. En una entrevista con 60 Minutes, la cantante reveló que no soñaba con vestirse de blanco para llegar al altar con su pareja, el futbolista del FC Barcelona. “El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, en las últimas horas han incrementado los rumores en redes sociales sobre una posible unión matrimonial luego de que Jairo Martínez, exmánager de Shakira, revelara para el programa Suelta la sopa, algunos detalles de la relación sentimental de la pareja. Según contó, los planes de boda sí estarían vigentes entre ellos, aunque no han tocado el tema directamente con él, pero que no le extrañaría que en cualquier momento tomen la decisión. “La Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto, tiene dos hijos preciosos, uno es artista y el otro es más intelectual. Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artistas que de deportistas”.

Además, agregó que la colombiana siempre ha sido muy bien aceptada por la familia de Piqué y que tiene una gran relación con sus suegros. “Los papás de Gerard la adoran, y justo ayer me preguntó qué opinaba de él y le dije: ‘cuando una persona saca lo mejor de ti, es porque es un excelente ser humano’”. Hasta el momento, no es nada confirmado y solo se trataría de especulaciones; sin embargo, muchos de los fanáticos de la pareja sí sueñan con que ese matrimonio sea toda una realidad.

