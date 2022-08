Así ha sido la transformación física de Kylie Jenner

El 14 de octubre del 2007, E Entertainment Television emitió por primera vez Keeping Up with the Kardashians, el programa en el que la familia Kardashian, una de las más ricas, famosas, controversiales y poderosas de los Estados Unidos, le contaba a millones de espectadores todo lo que sucedía en sus vidas.

Sus protagonistas eran Kris Jenner y sus cinco hijas: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie. Cabe mencionar que, las tres mayores son hijas de Robert Kardashian, quien falleció en 2003, mientras Bruce Jenner, ahora Caitlyn, es el padre de las dos menores. Es importante resaltar que la serie llegó a su fin el pasado 20 de junio del 2021, luego de catorce temporadas al aire.

Kylie Jenner, de 25 años, es una de las mujeres más afamadas de la industria del entretenimiento, en el que debutó a los 10 años, cuando hizo su primera aparición en Keeping Up with the Kardashians, programa que la llevó al estrellato.

Cuando Kylie era niña, se consideraba el patito feo de la familia, pero esa situación no fue impedimento para llevar una vida muy similar a la de sus hermanas mayores, Kim y Khloé, quienes, luego de generar un impacto mediático en los medios audiovisuales, no dudaron en realizarse algunos retoques estéticos.

¿Qué cirugías se ha hecho Kylie Jenner?

A pesar de que en su adolescencia Kylie se veía como una joven feliz, en uno de los episodios del popular programa afirmó que no era así, pues sentía que, al lado de sus hermanas, ella era la menos llamativa físicamente.

En 2015, la socialité confirmó en el reality, que luego de mucho pensarlo, había decidido hacerse un aumento de labios, un acto que impactó positivamente en su marca de cosméticos. Con el paso de los años, Jenner siguió el ejemplo de sus hermanas, y termino entrando al quirófano varias veces, para que le hicieran un aumento mamario, un perfilamiento de barbilla, un retoque en su mirada y un aumento en el tamaño de glúteos y cadera.

¿Quién es el esposo de Kylie Jenner?

La hija de menor de Kris Jenner es la novia del rapero, productor, músico y cantante estadounidense Travis Scott. La pareja tiene dos hijos, una niña de cuatro años llamada Stormi, y Wolf, un bebé de seis meses.