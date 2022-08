Curiosidades de Kylie Jenner, la joven más rica y famosa del mundo

Hace más de una década, la televisión estadounidense conoció Kris Jenner y sus cinco hijas: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie. Cabe mencionar que las tres mayores llevan el apellido Kardashian, mientras las dos menores son Jenner. Ellas llegaron a la pantalla chica para contarle al mundo las cosas que hacían en su diario vivir, ya que eran consideradas famosas en el mundo del entretenimiento.

Desde que inició Keeping Up With The Kardashians, millones de personas en el mundo han sido testigas del crecimiento y los cambios que las mediáticas empresarias y modelos han tenido en sus vidas, pues aunque en sus comienzos su fortuna era medida en conjunto, hoy por separado, facturan cifras verdaderamente astronómicas.

Kendall y Kylie Jenner son hijas del exatleta olímpico Bruce Jenner, quien hace unos años decidió contarle al mundo que quería convertirse en una mujer. Hoy día, Caitlyn Marie Jenner es promotora y líder en la reivindicación de los derechos de las mujeres transgénero en los Estados Unidos.

Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, creció entre cámaras y paparazzis. Curiosamente, en su adolescencia, la hoy exitosa empresaria se creía el patito feo de la familia, pero decidió dejar de serlo, así que se puso en manos de expertos en estética. Los resultados fueron evidentes y acertados, y Kylie logró el objetivo que se había trazado: ser bella, exitosa y adinerada, tanto que supera a sus hermanas mayores.

Hoy, Kylie Jenner tiene 25 años, es madre de dos hijos, Stormi y Wolf y es considerada una de las jóvenes empresarias más ricas del mundo. Su fortuna está estimada en, aproximadamente, 1.700 millones de dólares.

20 datos de la lujosa y sorprendente vida de Kylie Jenner