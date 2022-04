Así reaccionó el papá de Felipe Saruma al saber que Andrea Valdiri tenía dos hijas

La boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha sido una de las más comentadas en el mundo de la farándula nacional. Al principio, mantuvieron su relación sentimental alejada de las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, los fanáticos de la pareja ya especulaban desde el año pasado que entre los dos había algo más que una amistad.

Además, el suegro de Andrea Valdiri reveló qué piensa de la diferencia de edad entre la bailarina barranquillera y Felipe Saruma. Foto: Instagram

Ahora, desde que se hizo público el matrimonio de la pareja de influenciadores, en redes sociales no han parado los comentarios al respecto. Algunos de los usuarios se han interesado en conocer más detalles de sus vidas personales, como por ejemplo, su historia de amor.

Recientemente, el generador de contenido santandereano Felipe Saruma, interactuó con sus fanáticos, quienes no dudaron en preguntarle sobre su matrimonio con ‘la Valdiri’. Uno de ellos le escribió: “¿Cuál fue la reacción de tu papá cuando le dijiste que andabas con una mujer con dos hijas?”. Para responder ese interrogante, el nuevo esposo dejó que su padre lo hiciera por él. “Fantástico, celebrarlo… porque sin andarlo buscando mi Diosito me regaló dos princesas… Y en la casa no ha existido el machismo, siempre igualdad, todos por igualdad”, dijo Samuel Saruma, suegro de Andrea Valdiri.

¿Qué opina el padre de Felipe Saruma sobre la diferencia de edad con Andrea Valdiri?

Otro de los temas que más ha dado de qué hablar es la diferencia de edad que existe entre los recién casados, pues, recordemos, Andrea Valdiri es mayor que Felipe Saruma. “¿Por qué? ¿Por siete años?, ¿porque en este caso la mujer es mayor que el hombre?, ¿acaso hay algún problema?, ¿acaso la madurez depende de la edad?, ¿Acaso una persona no le puede enseñar a la otra siendo mayor o siendo menor?, ¿Acaso eso es lo que importa en esta sociedad?”, dijo contundentemente el progenitor de Saruma.

El suegro de Valdiri fue aplaudido por muchos internautas. “Un papá así definitivamente es genial”, “ese papá es el que necesito”, “me encanta como tu papá ve la vida”, “me encanta ese pensamiento”, “me encanta como piensa”, “la edad es lo de menos cuando el amor sobra”, “me quito el sombrero con tu papá”, son algunos de los mensajes que le han dejado.