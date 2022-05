Así respondió Jessi Uribe a quien le recomendó no casarse con Paola Jara

La relación de Jessi Uribe y Paola Jara ha sido bastante comentada en redes sociales y medios de comunicación. Desde que iniciaron su noviazgo han sido bastante criticados pues el intérprete de Dulce pecado todavía estaba casado con la madre de sus cuatro hijos.

Te puede interesar: “Eso se termina”: vidente no le ve futuro a relación de Jessi Uribe y Paola Jara

Pese a los malos comentarios de algunos internautas, la pareja se ha dedicado a presumir su amor. De hecho, están muy cerca de llegar al altar. El año pasado se comprometieron en una romántica cena y aseguraron que en el 2022 se estarían jurando amor eterno ante Dios.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Seguidor le pidió a Jessi Uribe que no se casara. Así respondió el artista

Generalmente, los artistas suelen interactuar con sus seguidores a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, y Jessi Uribe no ha sido la excepción.

En varias oportunidades le han preguntado al cantante en qué fecha se casará con Paola Jara, pero él no ha brindado ningún detalle al respecto. Sin embargo, hace poco un curioso mensaje que le dejó un usuario llamó la atención del artista. “No te cases. No cometas más errores, mejor así”. Uribe no dudó en contestarle: “toda mi vida soñé casarme por la iglesia, y lo voy a hacer con el amor de mi vida. Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error porque tuve cuatro hermosos hijos de esa relación. Los amo y son mi vida”.

Te puede interesar: ¿Cómo es la relación de Paola Jara con la familia y los hijos de Jessi Uribe?

Jessi Uribe y Paola Jara llevan más de dos años de relación. En medio de la pandemia se fueron a vivir juntos y además de compartir su vida sentimental juntos, también se han caracterizado por trabajar juntos haciendo giras, sacando temas nuevos, etc. Según se ha evidenciado en sus redes sociales, los futuros esposos disfrutan cada proyecto laboral o personal juntos.