Así se despidió Mario Espitia de ‘Arturo’, su personaje en Leandro Díaz

El 19 de septiembre, el Canal RCN comenzó a emitir, en su horario prime, la bionovela del compositor Leandro Díaz, quien a través de su talento para la composición y el canto se convirtió en ícono de la música vallenata.

Silvestre Dangond fue elegido para darle vida al icónico artista, mientras que Viña Machado fue la encargada de personificar a Nacha, la progenitora de Díaz, y Diego Vásquez se convirtió en Onofre Duarte, el padre de juglar.

Puedes leer: Video: Silvestre Dangond dio lección tras recibir golpe en concierto

Aída Bossa, Laura de León, Daniela Tapia, Mario Espitia, George Slebi, Jair Romero, Beto Villa y Johan Rivera hacen parte del elenco de la producción, que hoy se transmite después de Café con aroma de mujer.

Hace unos días, el actor Mario Espitia compartió con gran emotividad, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de seiscientos mil seguidores, un video en que sus compañeros de set y equipo técnico se despiden de él, cuando su historia como Arturo, hermano de Leandro, había culminado.

Te puede interesar: Aida Bossa se despidió del rodaje de ‘Leandro Díaz’ durante vuelo de regreso

“En este video les comparto mi último día de grabación en #Leandrodiaz… Honro desde lo más profundo de mi corazón a cada persona que hizo parte de este proyecto, de esta familia. Sentimos siempre el respaldo de Dios. Gracias a ustedes por ver cada capítulo, cada página de este libro”, fueron las palabras con las que el actor describió su paso por la producción del Canal RCN.

“No lo puedo creer, o sea que ya se va a acabar Leandro???”, “Excelente actor, se dejó odiar un buen rato pero también demostró que tenía su corazoncito. Jajajaajajajajaj” y “Excelente. No soy muy amante a ver series. pero está si me engancho...los felicito, porque hay excelentes actores, y los nativos de la Costa joaaa se sobraron... Y los del interior mis respetos, aguantar ese calor para ustedes no debió ser fácil...todos excelentes, vestuario, música, locación, WoW! WoW, WoW!!! ¡¡¡Me les quito el sombrero ese que no tengo!!!”, han sido algunas de las criticas positivas que ha recibido la producción por parte de los televidentes.