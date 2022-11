Video: Silvestre Dangond dio lección tras recibir golpe en concierto

Silvestre Francisco Dangond Corrales, uno de los más importantes exponentes del vallenato en el mundo, sigue celebrando su éxito como protagonista de Leandro Díaz, la serie de RCN, y recorriendo diferentes ciudades del país con su música. Este fin de semana fue el turno de Pitalito, Huila, donde el intérprete de Loco paranoico cantó durante dos horas, pero se llevó un susto en medio de su presentación.

Pusieron a Silvestre Dangond en modo fin de año. pic.twitter.com/ObJRMrrkPf — Alex (@VenteDigo1) November 15, 2022

Así reaccionó Silvestre Dangond tras recibir un golpe en un concierto

El guajiro de 42 años, recibió un susto en medio de su show, cuando un objeto, aún desconocido, impactó contra su cara. Silvestre, quien afirmó que el impacto le había dolido, pidió de inmediato a sus músicos que se detuvieran, y se dirigió hacia la parte del público donde estaría el fanático que le lanzó el objeto.

Aunque el cantante no se pronunció en redes al respecto, sí lo hizo en el mismo espectáculo, donde recibió aplausos por su reacción, que terminó siendo una lección para la persona que lo golpeó. El video de sus palabras en el escenario es uno de los más comentados ahora en redes sociales. “Tu no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino, cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo. Aquí es donde uno controla la soberbia, el ego, y Dios me dice ‘contrólate, que tú eres más que un golpe’. Si quieres me tiras otra, vuelve y tírame. Pitalito yo sé que tú no tienes la culpa, te amo”, dijo.